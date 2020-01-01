瓜迪奥拉：曼城的表现不可思议 但两回合还未结束

曼城在客场取得胜利，但是他们的主教练警告球队不要过早庆祝。

瓜迪奥拉坚称，尽管曼城在周二以3-1的优势战胜了曼联，但联赛杯半决赛仍未尘埃落定。

上半场结束前，曼城在老特拉福德球场以3-0领先。曼联在上半场根本无法对付曼城，客队无锋阵容下踢出了一场令人惊讶的比赛，尽管曼联下半场在马蒂奇上场后确实有所改善，而马库斯·拉什福德的进球为比赛带来了一线希望。

索尔斯克亚指出，上赛季在欧冠十六强第二回合战胜巴黎圣日耳曼的比赛证明了他的球队不可小视，瓜迪奥拉也不认为红魔会就此投降。

“开场阶段很紧凑，他们有一两次反击，但第一或第二次射门就是贝尔纳多的一个精彩进球。”曼城主教练告诉天空体育：“之后，我们踢得很好，有很多传球，打对方身后。在下半场，他们改变了阵型，菱形4-4-2，我们在控球上吃力了一点。”

“但是，是的，一个不错的结果。它还没有结束，因为对手是曼联，我们可以看到多少次，上个赛季在欧洲冠军联赛中对阵巴黎圣日耳曼是一个很好的例子。他们能够进球。”

“希望有了我们的球迷，我们能踢出一场精彩的比赛，再次进入决赛。”

瓜迪奥拉说他的球队避免了在上个月的英超联赛中所遭受曼联的那种反攻。

“很难控制拉什福德和前面所有的人，因为他们速度很快，这是今天的主要目标，有很多传球。我们觉得拿球很舒服，我们做到了。”他说。

瓜迪奥拉也对曼城在中场休息后放生了曼联的说法感到愤怒。

“我们总是不得不接受结果。我们踢的是曼联，你有什么期待？1-0，7-0，还是其他 ？”他补充道：“他们踢得很好，他们改变了他们的处境，我们不能控制得很好，特别是格林伍德各条阵线之间，我们有点挣扎，但总的来说这是一个不可思议的表现。”

“我们在老特拉福德踢了一场半决赛，对阵曼联，这对我们来说是一个梦幻般的结果。”