瓜迪奥拉：曼城无法将优势转化进球 不能在关键战中犯错

曼城还有“难以置信的目标”去奋斗，尽管瓜迪奥拉对他们输给南安普顿感到沮丧。

瓜迪奥拉警告他的曼城球员，如果他们不能将优势转化为进球，并在对阵阿森纳和皇马的比赛中犯错，将付出严重的代价。

曼城在周日的比赛中以1-0输给了南安普顿，这是他们本赛季在英超联赛中的第九场失利，与冠军利物浦的积分再次被拉至23分。

在比赛的第16分钟，津琴科失误让曼城丢掉控球权，切·亚当斯的中场吊射则让站位过于靠前的埃德森只得目送皮球进入球场。尽管曼城在这场比赛中射门26次，控球率达到了接近80%，但其中只有6次射正，并输掉了这场比赛。

其他球队

瓜迪奥拉觉得出现致命失误和狂轰乱炸无法破门证明了本赛季的失败，并敲响了警钟。

他强调，在即将到来的足总杯半决赛和欧冠16强对阵阿森纳和皇马马德里的关键比赛之前，球队绝不能再重蹈覆辙。

瓜迪奥拉在周三主场对阵纽卡斯尔的比赛前表示:“我们在我们想做的事情方面表现得很棒，在两个或三个成功的赛季之后，球员们依旧动力十足。”

“但我们有时会在某些比赛中犯一些我们必须避免的错误，球队也会受到惩罚。在一些比赛中，缺少进球也会让我们整个球队受到惩罚。”

“尤其是在半决赛对阵阿森纳和皇马的比赛中，这就会成为现实。我们可以以我们的方式踢球，我不怀疑这将会发生，如果我们能避免这两方面的问题，我们将有很大的机会晋级。”

“但是如果我们重复在对阵南安普顿或者主客场对阵热刺时出现的问题，我们将会被淘汰出局，而阿森纳和皇马将会晋级。”

“这是我们必须接受的现实。但很幸运，我们可以做出转变，在进攻与防守两方面。”

“但是我毫不怀疑球队会像整个赛季一样充满竞争力，这就是我的感觉，我们仍然有难以置信的目标要争取。”

瓜迪奥拉承认，与冠军竞争对手利物浦相比，缺乏稳定性是真正让曼城落后的原因。

他补充说:“我们缺少稳定性，在这个行业里，你必须赢得比赛的胜利。”

“如果你输掉了9场比赛，你就不可能赢得英超冠军——也许几年前并非如此。如果你想要卫冕冠军必须得到90分以上，而当你输掉了9场比赛的时候，你就不能赢得联赛冠军。”

“我没能解决我们从一开始就存在的问题。我记得主场对阵托特纳姆的比赛，他们仅有两次射正，而我们有超过20次射正，结果打成了平局。”

“这发生在本赛季联赛的第二场比赛中，上一场对南安普顿的比赛也是如此。我无法改变这种状况。”