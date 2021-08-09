瓜迪奥拉：曼城做好了没有前锋的准备 买不到人也没办法

瓜帅承认今年夏天曼城可能不会再有锋线引援了

瓜迪奥拉强调曼城已经做好了“没有前锋”的准备，而凯恩的转会传闻还在继续。

在见证了俱乐部传奇人物阿圭罗离队后，曼城在新赛季开始前准备再添一名中锋。

据报道，凯恩是瓜迪奥拉的头号目标，但如果曼城无法与热刺达成交易，那么瓜帅准备继续保持现在的阵容中。

瓜迪奥拉在周六的社区盾决赛中0-1输给莱斯特城后，谈到了曼城是否需要买人顶替阿圭罗。

他说道：“这取决于是否可能。如果可以，我们就这么做，如果不行，我们就没有前锋。”

“明天会有七到八名球员归队，这就是为什么我想在赛季开始的时候，我们会在没有达到最佳状态的情况下努力取得好成绩。”

“我们知道我们不会处于最佳状态，但球员们将在下周日变得更好，这是我们必须要经历的过程。”

据够力足球了解，曼城已经准备好为凯恩开出1亿英镑的报价，但据报道，热刺主席列维将索要接近1.5亿英镑的转会费。

凯恩被认为急于促成转会，因为他希望赢得最大的奖项。然而，这位英格兰国脚的合同还有3年才到期，曼城是否愿意再次打破英国足坛的转会费纪录还有待观察，曼城已经花了1亿英镑从阿斯顿维拉签下了格拉利什。

瓜迪奥拉在对阵莱斯特城的比赛下半场给了格拉利什上演处子秀的机会，他对这名新援造成的影响感到满意。

瓜迪奥拉说道：“他真的很棒，很有侵略性，能对抗边后卫，每次他控球的时候都有三个球员在他身边。”

“我们会逐渐更加了解他，他会找到最佳状态。当他的同伴不在的时候，他怎么能与队友建立关系呢？但这不是问题，他认识沃克、斯特林和福登，这些球员明天就会归队。”

“我们只需要给他提供机会，让他表现出自己的实力。他不是只来踢25分钟比赛的，而是来踢五六年比赛的。”