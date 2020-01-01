瓜迪奥拉暗示留在曼城：我在寻找我的幸福

瓜迪奥拉说，他将讨论与主席穆巴拉克签署新协议的可能性，但有许多因素在起作用。

瓜迪奥拉说他所追求的就是幸福，这意味着他将在合同到期前留在曼城。

瓜迪奥拉的合同将在2020-21赛季结束后到期，届时他将在英超执教5年。

鉴于瓜迪奥拉在巴塞罗那度过了4个赛季，而在拜仁慕尼黑只度过了3个赛季，很多人都认为瓜迪奥拉会在那个时候离开——但他不确定。

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“我不知道。”他告诉记者：“我想再待一年，之后视情况而定。这也取决于结果。”

“一个月前我说过，将来我们将在一起度过5个赛季，如果俱乐部对我和我们的团队续约感到高兴，我一点也不排斥这一点。”

“现在我想把注意力集中在这三个月里，我们必须一场一场做到最好，赢得比赛，之后我们有时间思考。”

当被问及对未来的展望时，瓜迪奥拉的回答很简单。

“我的幸福。”他说：“我在寻找我的幸福。这是我唯一想要的东西。”

当被问及曼彻斯特的什么让他快乐时，他回答说：“因为天气！我必须照顾好我的皮肤；人们说太阳不好。为了寻找幸福每个人都需要它。”

“我和优秀的球员一起工作，我感觉他们百分百的支持我们。我知道和我们一起工作不容易，但我很高兴。”

“这是唯一的原因——当我继续前进时，总是因为我认为我可以比以前更快乐。这是唯一的原因。”

“但是我感觉我在一家俱乐部，我们有令人难以置信的老板和良好的关系，所以我认为如果我们决定再待三年或者在我们在一起的时候再待下去，理解双方都不是问题。”

“和穆巴拉克（曼城主席）一起，我们将在本赛季末或下赛季中期进行讨论，我们将拭目以待。”