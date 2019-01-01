瓜迪奥拉：无论何时离开 阿圭罗都是不可替代的

俱乐部的最佳射手还有18个月的合同，他的主帅认为他在场上和场下的影响力是无法复制的。

瓜迪奥拉表示，无论塞尔吉奥·阿圭罗何时离开曼城，曼城都无法取代他。

这位31岁的球员是曼城历史上进球最多的球员。

尽管瓜迪奥拉相信加布里埃尔·热苏斯有潜力在球场上成为一名和阿圭罗一样优秀的球员，阿圭罗目前的合同还有18个月到期，但他知道没有人能像他一样影响俱乐部的文化。”

“（替代阿圭罗）将是最艰难的（工作）之一。”他表示。“塞尔吉奥是不可替代的。我们有另一个不可思议的前锋加布里埃尔（热苏斯），也许当塞尔吉奥离开的时候会有另一个，但他是不可替代的。”

“这个俱乐部最重要的时刻——比这个俱乐部赢得欧冠冠军更重要的时刻——是塞尔吉奥在对女王公园巡游者的比赛中打进的那个球。”

“那一刻比一个赛季获得四次冠军要好得多，他就是那个人。他迟早会决定什么时候离开。我相信俱乐部会准备好找一个人来代替他，当然这并不容易。”

阿圭罗是瓜迪奥拉职业生涯中执教过的众多超级巨星之一，他曾执教巴塞罗那和拜仁慕尼黑，之后来到英格兰西北部。

这位48岁的主教练对阿圭罗印象深刻，尤其是他的谦逊和对团队精神的承诺。

“我从来没有见过像他这样的大明星如此谦虚。”瓜迪奥拉补充道：“很有趣，和他一起工作是一种快乐，当我的决定有时对他不起作用时，他是如何接受我的决定的。”

“大明星不接受这个。我和其他一些明星一起工作过，他们认为自己比塞尔吉奥更强大，但事实并非如此，他们更难对付，更难相处。要找到一个有地位、有个性、事业有成、谦逊、完美接受一切的男人并不容易。”

阿圭罗在所有比赛中为曼城打进244球，在他效力的时间里，他赢得了4个英超冠军，2个足总杯和4个联赛杯。