瓜迪奥拉无意签人顶替拉波尔特：其他球队不用紧张

这名后卫可能会因为膝伤缺阵六个月，但是曼城主帅说他们不打算引进新面孔。

瓜迪奥拉目前还没有在一月份引进一名新后卫来顶替受伤的拉波尔特的计划。

这位曼城中后卫在国际比赛日期间接受了右膝盖的手术，瓜迪奥拉说他可能会缺阵6个月。

上个赛季结束后，孔帕尼离开了曼城，留下的中卫只有奥塔门迪和斯通斯，中场费尔南迪尼奥可能会客串中卫。

瓜迪奥拉说他们在夏天无法引进孔帕尼的替代者，并且不希望在一月份转会窗口重新打开时发生改变。

“我给建议是不要在冬季转会窗口上写太多的名字，因为你会犯错误。”他在周六曼城前往诺维奇之前告诉记者：“我认为这不会发生。我已经听说我们对这个或那个球员很感兴趣。我想对世界上所有的俱乐部说，不要紧张，因为我们对欧洲的任何球员或中卫都不感兴趣。我们将与我们现有的球员一起活下去。也许我们会在12月开始考虑这个问题，也许吧。但是我们在夏天对这张情况没有投资，我们在冬天也不会。”

斯通斯因为大腿受伤缺席了曼城最近三场比赛，现在他可以前往卡罗路。

瓜迪奥拉说他对斯通斯的能力没有任何怀疑，尽管他在六个月的时间里失去了在曼城的位置，并且在英格兰输给荷兰的比赛中犯了一个错误。

瓜迪奥拉补充道：“在拉波尔特不在我们身边的时候，他（斯通斯）将会在这段时间表现得不可思议。我对他的能力没有任何怀疑。与尼科（奥塔门迪）的情况相同。我很确定年轻球员也会打得很好，我从泰勒·哈伍德-贝利斯，特别是埃里克-加西亚的季前赛中就知道了这一点。以他的实力，费尔南迪尼奥可以在那里踢球。所以我们要继续前进。”

与此同时，瓜迪奥拉认为拉希姆·斯特林很难像英格兰主帅索斯盖特所说的那样接近梅西和C罗。曼城主帅说，目前世界上没有其他球员能与这两名球员相提并论，因为他们在过去10年里设定了很高的标准。

“他们每个赛季都赢得了金球奖和所有的个人奖项，除了这两个赛季。”他说：“这两个人的稳定性——他们是传奇，他们在世界足坛是独一无二的。如果拉希姆能达到那个水平……哇！现在，在这个俱乐部里，在世界上所有的俱乐部里，没有人能跟这两个人在过去10年里每周所做的事情进行比较。这两位球员绝对是传奇人物，无人能与之相比。没有人。”