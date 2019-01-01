瓜迪奥拉支持哈维执教巴萨：这一切迟早会发生

据巴萨最伟大时期的领导人透露，这名传奇中场回归诺坎普只是一个问题，而不是是否回归。

曼城主教练瓜迪奥拉认为，哈维执教巴萨是不可避免的。

瓜迪奥拉以在诺坎普担任教练获得的成就而出名，2008年他开始执教巴萨一线队，标志着俱乐部黄金时代的开始，包括他在处子赛季三冠王。

在瓜迪奥拉执教巴萨的整个时期，身边有许多标志性人物，其中就包括哈维，他在一线队呆了17年，成为了加泰罗尼亚巨人队历史上最伟大的球员之一。

在辉煌的职业生涯之后，哈维，这个被认为是体现了与俱乐部快速短传理念的人，在阿尔·萨德(Al Sadd)效力了四年，并在那里升任卡塔尔球星联赛(Qatar Stars League)的主教练。

瓜迪奥拉相信这名前中场球员只是迈出了回归西甲冠军的第一步。

“这迟早会发生的，”他在接受加泰罗尼亚电台采访时说。“他还很年轻，但这将会发生。他了解足球，有很多激情和奉献精神。他很勇敢，说话也很清楚。”

与此同时，瓜迪奥拉也谈到了他刚上任时为巴萨所付出的努力。

“我拥有过一段很伟大的时光，”他说。“比赛之间没有多少时间可以享受，但在组建球队的过程中，我看到了变化，一切都在按照计划进行着。”

“我看到了球员们的行为——化学反应和他们对球衣的尊敬。”

“了解他们如何分配工资很有趣，一切都很顺利。”

自2012年自愿辞去巴萨教练后，瓜迪奥拉搬到拜仁慕尼黑，在执教三年的时间里取得了巨大的成功，随后他来到了目前的职位所在地伊蒂哈德球场,在那里他带领曼城创造了一系列新纪录，包括在2017 - 18赛季的英超联赛中取得了最高积分。

他与曼城的合同到2021年到期。