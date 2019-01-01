瓜迪奥拉挑战哑火热苏斯：要首发得强过阿奎罗

这位巴西前锋在成功踏入英格兰足球后发现，在2018-19赛季中，一线队的机会非常难得。

瓜迪奥拉向热苏斯发出挑战，要求他对挑战阿奎罗作为曼城首选前锋的任务做出回应。

任务后立即耶稣沉醉于他2017年1月抵达曼彻斯特,与城市的历史最佳射手阿奎罗不得不在板凳上等待时机高调的冲突——尤其是2比1击败曼联在当年的12月。

但是阿奎罗已经开始努力适应瓜迪奥拉对中锋的特殊要求，在加泰罗尼亚人的带领下，阿奎罗的表现非常出色，上周2-1战胜英超领头羊利物浦的比赛中，他的首粒进球就证明了这一点。

这是2017年1月耶稣抵达曼彻斯特后立刻感受到的使命，同时，曼城队史最佳射手阿奎罗不得不在一系列重要比赛中在板凳上等待时机——尤其是在当年12月2:1击败曼联的同城德比胜利。

但是阿奎罗已经开始努力适应瓜迪奥拉对中锋的特殊要求，在加泰罗尼亚人的带领下，阿奎罗的表现非常出色，上周2:1战胜英超领头羊利物浦的比赛中，他的首粒进球就证明了这一点。

相比之下，上个赛季中途膝盖内侧韧带受伤的耶苏斯一直在努力恢复状态，但可惜在2018年世界杯上巴西队的每场比赛中都没有取得进球。

在周日足总杯7:0击败罗瑟汉姆联队的比赛中，这位21岁的球员打进了个人在2018-19赛季各项比赛中的第8粒进球，但也错失了几次绝佳的机会。

周三在伊蒂哈德球场举行的联赛杯半决赛第一回合对阵英甲伯顿的比赛中，耶稣可能会再次获得机会，瓜迪奥拉提醒这位前帕尔梅拉斯球星，他的命运和欧洲顶级俱乐部的许多前锋一样。

“他会和塞尔吉奥竞争。在大俱乐部里，所有的球员都要和实力更强的队友竞争，所以这很简单。”

“我总是在正确的时间点上做出对球队最有利的决定。我们在一起的那段时间里，他在塞尔吉奥之前出场踢过重要的比赛，因为在那一刻他比塞尔吉奥强。”

“人们总说我和塞尔吉奥的关系很糟糕，这是不对的，但我一直试着诚实相告。”

“当我看到加布里尔的那一刻，他比塞尔吉奥踢了更多的时间和更重要的比赛，因为那一刻我相信他。”

“但我相信塞尔吉奥是一个重要的球员，当他健康的时候，热苏斯就必须努力去赢得他的位置。”

30岁的阿奎罗本赛季在英超联赛出场17次，攻入10球，在22场各项比赛中攻入14球。