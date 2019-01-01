瓜迪奥拉：拉波尔特将于10天后恢复正常训练

西班牙主帅已经证实这位中后卫已经自己开始了一些轻度训练，他即将从长期的膝伤中恢复过来。

瓜迪奥拉透露，拉波尔特将在“一周或10天”内与曼城的其他球员一起全面恢复训练。

拉波尔特在8月31日曼城4:0战胜布莱顿的比赛中遭受了前十字韧带的损伤，从那以后就一直没有参加比赛。

在他缺席的情况下，英超卫冕冠军在冠军争夺战中落后利物浦14分，而费尔南迪尼奥被迫担任中卫角色。

瓜迪奥拉因为未能在夏季转会市场找到孔帕尼的替代者而饱受批评，这一决定最终导致了曼城后防线上的严重缺乏。

然而，在瓜迪奥拉在周二的新闻发布会上对拉波尔特的健康状况做出了积极的更新之后，曼城可能会比预期更早地欢迎这位神奇的球员回归球队。

当被问及新年第一天在阿提哈德球场与埃弗顿的比赛前他的阵容情况时，瓜迪奥拉说:“拉波尔特和萨内满(仍然受伤)——其他人都很高兴。”

“拉波尔特现在越来越好了，他在独自训练，他已经在场上了。我不知道他要多久才能回来，但是一周或者10天之后他就可以和我们一起训练了。”

瓜迪奥拉也确认在12月7日1 - 2输给曼联的比赛中受伤后的约翰·斯通斯和大卫·席尔瓦将再次出现在大名单中。

他说：“我希望所有的球员都能上场，我不希望看到球员受伤。是的，斯通斯和席尔瓦回来了。”

上周日，曼城在主场以2-0击败谢菲尔德联队，从而从上周末在莫利纳2-3惜败给狼队的比赛中恢复过来。

瓜迪奥拉的球员们希望在主场迎战埃弗顿的比赛后能够取得背靠背的胜利，但是在安切洛蒂的带领下，这支默西塞德郡的球队有了一个良好的开端，他们对这场比赛充满了信心。

这位意大利教练在他掌舵的前两场比赛中见证了对伯恩利和纽卡斯尔的胜利，帮助太妃糖上升到积分榜的第十位。

瓜迪奥拉继续将安切洛蒂描述为一个“不可思议”的主教练，同时表示他相信埃弗顿将为曼城提供一个“艰难的考验”。

“埃弗顿是埃弗顿。这是英格兰历史上最伟大的球队之一，拥有令人难以置信的球员素质。”瓜迪奥拉补充道，“有了一个有着令人难以置信的实力和能力的新教练卡洛，他让球队运转起来，并在过去两场比赛中取得了不错的成绩，所以这是一个艰难的考验。”

在他们最近一次的英超联赛之后的第三天，曼城将把他们的注意力转移到足总杯第三轮对阵维尔港的比赛上，然后是1月7日与劲敌曼联的联赛杯半决赛第一回合比赛。