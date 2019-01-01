瓜迪奥拉抨击英超赛程：他们根本不关心球员健康

长期以来，英超联赛一直被指责在冬季赛程安排上对球员施加了过多压力，导致各支球队面临严重的赛程拥堵。

瓜迪奥拉猛烈抨击了英超联赛的赛程安排要求，声称该组织在制定计划时并不关心球员的健康。

几乎失去了卫冕希望的曼城将在周日主场迎战谢菲尔德联，而就在40个小时前，他们以2-3输给狼队，使他们的夺冠希望接近破灭。

长期以来，人们一直指责英超在制定严苛的冬季赛程时，对球员进行了过度的安排，导致球队在多数欧洲联赛开始赛季中期休息时，面临着严重的赛程拥堵。

“我对此没有任何信心。他们不在乎。”当被问及他是否希望看到英超联赛的改变并关注球员健康时，瓜迪奥拉说：“第一个赛季是一样的，我们先在安菲尔德比赛，两天后主场对阵伯恩利。”

“我的话不会改变什么，若泽（穆里尼奥）和尤尔根（克洛普）说过同样的话。每一个赛季都是一样的，电视转播决定了，我们必须适应。”

“我必须评估球员和他们的感受。我们得重新振作起来。我真的不知道他们将如何恢复，他们的感觉如何，我们拭目以待。”

近年来，瓜迪奥拉已经设立了一个很高的标准，但他承认，本赛季曼城并没有达到同样的高度，他们必须努力挽救这个赛季。

瓜迪奥拉说：“俱乐部在不同的教练和球员身上取得了令人难以置信的进步，并一直保持着。在10年里，他们已经赢了4个英超联赛冠军，这还不错。我们不可思议地度过了两个赛季，在这个赛季中我们比前两个赛季输掉了更多。你必须分析和前进。”

周日对阵谢菲尔德联之后，曼城将在元旦主场迎战埃弗顿，三天后将在足总杯第三轮对阵维尔港。