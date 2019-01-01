瓜迪奥拉承诺福登更多上场时间：他的机会来了

这名被高度评价的组织核心本赛季仍然处于边缘位置，但他将有机会在冠军联赛中给人留下深刻的印象。

菲尔·福登已经得到保证，他的机会“即将到来”，瓜迪奥拉发誓要给这名年轻的中场更多的时间来证明他的价值。

这位19岁的球员本赛季再次发现自己在英超卫冕冠军阵中的边缘。

他得到过一些机会，在国内和冠军联赛的比赛中，但没有他希望的那么多。

这引发了对福登未来的新一轮猜测，许多人认为他可能需要行动起来，以转会获得释放其毋庸置疑的潜力所需的上场时间。

瓜迪奥拉已经排除了任何批准出售的可能性，而球员本人也在寻求尽快结束租借交易，曼城确信他们正在合理地管理这名新秀。

轮转将会给伊提哈德球场中每个人机会，在周三蓝月亮与萨格勒布迪纳摩的比赛中，福登将会回到首发位置的竞争中。

当瓜迪奥拉再次被问及他如何处理一个热门人选时，他告诉记者：“也许(他会打更多的比赛)。他能踢球，这是毫无疑问的。

“他准备好了，他将在周三上场比赛，已经准备好了。”

“我都计算过了。我会做出决定。我知道怎么安排人员。”

“在我们赢了伯恩利之后，没有人提到菲尔！他的机会即将来临，我们将在接下来的比赛中拭目以待。”

曼城在最近的一场比赛中以1-2输给了劲敌曼联，这是他们又一次代价高昂的失利，使他们在英超联赛的争夺中落后红军14分。

瓜迪奥拉在面对红魔的比赛中再一次选择了一个四后卫的实验方法。

费尔南迪尼奥被安排出现在中卫的位置，尽管奥塔曼迪可以上场，并最终替换了受伤的斯通，并且让自己的名字出现在进球榜上。