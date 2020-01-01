瓜迪奥拉：我从不觉得自己是世界最佳教练

瓜迪奥拉相信，尽管他在职业生涯中获得了很多荣誉，但总有比他更好的教练。

瓜迪奥拉表示，尽管他曾经被认为是世界上最好的教练，但他现在已经不再拥有这个头衔了。

在执教巴塞罗那、拜仁慕尼黑和曼城期间，瓜迪奥拉在他的教练生涯中获得了无数的胜利。

他总共赢得了西班牙、德国和英格兰的8个联赛冠军，并在执教巴萨期间两次获得欧洲冠军联赛冠军。

其他球队

尽管如此，他不认为他应该被认为是行业顶尖，同时坚持说，这只是因为他执教的是曼城，所以他才能够获得奖杯。

当有人向他暗示他是世界上最好的教练时，瓜迪奥拉对天空体育说：“我曾是。”然后他退一步说他从来没有想过自己是如此地位崇高的人。

“世界上最好的教练是谁？”他补充道：“我从来没有觉得自己是最好的，从来没有。”

“当我在巴塞罗那连夺六次冠军并赢得三冠王时，我从未有过这种感觉。我赢了是因为我在大俱乐部有杰出的球员。”

“有很多令人难以置信的教练，他们没有这些球员，没有这些大俱乐部。我是个好教练，但不是最好的。”

“如果给我的球队不是像曼城这样的，我赢不了。”

瓜迪奥拉还谈到了英超联赛的领头羊利物浦，他称赞利物浦是世界上最好的球队。

他把这些成功归功于尤尔根·克洛普在2015年成为他们的主教练以来所进行的过程。

“利物浦上赛季花了四五年时间才赢得他们的第一座奖杯。”他补充道。

“这是一个过程。新球员，投资，越来越多，在得到他们之后，他们现在是世界上最好的球队。”

“有时候人们会认为，如果你是佩普、尤尔根，或者你是另一个（大牌教练），你必须在每个赛季都拿下20亿个积分和20亿个进球。”

“有时这是不可能的，有时因为对手，有时你做不到。在任何体育项目中，不是所有的时候都有一支球队在每个赛季都能赢得一切。”

尽管在冠军争夺中落后于利物浦，瓜迪奥拉相信他的球队本赛季踢得很好，并且和以往一样努力。

“我们这个赛季踢得很好。”他说：“在我们输掉的比赛中，我们踢得非常非常好，饥饿不是我们输的原因。”

“我们比上赛季更努力了，上赛季我们赢得了国内所有的奖杯。我想赢得欧洲冠军联赛。我梦想和将享受准备对皇家马德里的比赛，看看我们能做什么。

“这个过程，这两周，是我职业生涯中最快乐的时刻——看看我们能做些什么来打败他们。”