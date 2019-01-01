瓜迪奥拉：想要萨内留队 但决定权归他

瓜迪奥拉希望曼城能引进另一名后卫，同时留住他们的天才边锋。

曼城主帅瓜迪奥拉希望上赛季的三冠王能够在新赛季开始前再增加一名中后卫，同时他也承认他希望看到勒罗伊·萨内能够继续留在俱乐部。

这位前巴塞罗那和拜仁慕尼黑的主教练谈到了关于这位德国边锋未来的猜测，这个夏天的大部分时间他都和拜仁慕尼黑联系在一起。

前德国球星洛塔尔·马特乌斯表示，他相信萨内可以成为拜仁慕尼黑的新面孔，而瓜迪奥拉已经表示，他认为萨内留在曼城最有利于他的职业生涯，并希望尽可能留住这名边锋。

“我们希望他留下。希望他能在这个赛季继续留在球队，再打一个又一个赛季，这就是为什么我们给了他一份新合同。”瓜迪奥拉说：“我想要他。他有特殊的素质，我们有边锋，我们需要特殊的边锋。但这是他的决定，就像发生在桑乔身上的事情一样。我们想要他，我们付出了一切，但最后，如果他不想要留下，你能做什么?什么都做不了。”

在球队队长孔帕尼离队，曼城正在寻找一名新的后卫。

曼城已经和莱斯特城的哈利·马奎尔联系在一起，曼联也是，尽管瓜迪奥拉拒绝具体讨论这位英格兰国脚，但他承认他们正在考虑转会目标。

“我们将拭目以待。”瓜迪奥拉在被问及曼城是否需要找人取代孔帕尼时说：“但是，是的，我们正在寻找一些名字。同时，我们有三名中卫可以在那里踢球，我们的第二阵容中有两名年轻球员可以帮助我们。我们将看看市场是否可行，俱乐部是否相信我们可以花这笔钱。但如果他们不这么做，我们就不会把钱花掉。”