瓜迪奥拉：德布劳内去皇马？老佛爷得给我打电话

曼城主帅计划亲自接皇马主席的电话，同时淡化菲尔·福登离开俱乐部的可能性。

瓜迪奥拉表示，如果皇家马德里希望引进曼城球星德布劳内，他愿意亲自接弗洛伦蒂诺·佩雷斯的电话。

这名比利时国脚在204场英超比赛中打进47球，成为世界上最优秀的中场球员之一。

这种天赋并没有被忽视，皇家马德里在过去不止一次地与德布劳内联系在一起。

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但瓜迪奥拉对这些猜测一笑置之，并表示皇马主席必须与他取得联系。

“德布劳内会在皇家马德里踢球吗？弗洛伦蒂诺必须给我打电话。”他在接受youtube视频节目《DjMaRiiO》采访时开玩笑说。

菲尔·福登是另一个在阿提哈德球场引起注意的球员，这名19岁的球员在过去的两个赛季中一直在曼城的计划内。

瓜迪奥拉警告说，任何想签下这名年轻的英格兰国脚的球队都将不得不为此付出高昂的代价。

“菲尔·福登很不错。他会爆炸的。”他补充道：“他没有买断条款，所以你很难把他带走。你必须和我谈判。”

尽管瓜迪奥拉对他的球员们的能力赞赏有加，但他对自己的比赛天赋却更为谨慎。

尽管作为约翰·克鲁伊夫“梦之队”的一员，他在巴萨历史上最成功的时期之一担任中场球员，但他坚持认为在现代比赛中他不会达到标准。

“我在23或24岁的时候状态最好。”他回忆说：“我是一个缓慢的中场，我不能射门，我不能带球，我在空中的对抗很差，我不够快。”

“我挺过来了，巴塞罗那的踢球风格帮助了我。有时我看着自己在那时候的比赛，现在我甚至不能像个笑话般踢球。”

“现在，每个人都有了更好的准备，他们被照顾的方式，以及训练技术、理疗师和医生。”