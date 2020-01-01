瓜迪奥拉：当皇马来敲门 其他俱乐部都会颤抖

瓜迪奥拉毫不怀疑他的前锋的决心，但他明白西甲豪门的吸引力。

瓜迪奥拉表示，他并不担心拉希姆·斯特林会加盟曼城，因为这名前锋被传有可能加盟皇家马德里，但他知道西班牙豪门的吸引力有多大。

曼城被欧足联禁赛两年，这意味着他们的明星球员将会离开，而斯特林近来和皇马有过联系。

瓜迪奥拉对西甲各大俱乐部的历史了如指掌，他知道这支球队的吸引力，但他说斯特林是一名模范职业球员。

其他球队

瓜迪奥拉在接受记者采访时说：“所有的俱乐部都应该知道，当皇马或巴萨敲门时，其他的俱乐部肯定会颤抖，他们会有点麻烦。”

“就历史和实力而言，巴塞罗那和皇家马德里可能是最强势和最强大的球队。这很正常，我完全理解。”

“但在同一件事上，你可以看到拉希姆的承诺，每一天我们到达的时候。他从来没有受伤，但他很快就会回来的。”

“他在每一场比赛中的投入，无论是进攻还是防守……他是世界上最好的球员之一，大俱乐部看到他对球队的渴望是很正常的。”

“我不知道是皇马还是巴萨给他的经纪人打了电话——我对拉希姆和其他球员从第一天到最后一天的承诺没有任何怀疑。”

皇家马德里将是曼城的下一个欧冠对手，本周末他们将在英超联赛中对阵莱斯特城。

在曼城被欧足联禁赛之后，他们的欧冠16强比赛变得更加重要，而他们2-0战胜西汉姆的比赛的延迟也打乱了瓜迪奥拉的准备工作。

“在对阵热刺和西汉姆的最近一场比赛之间的12天里，我想看到球队的节奏。”他说。

“我们不习惯这么长时间没有比赛。在对阵西汉姆的比赛中，我在节奏和打法上看到了很多好的东西。”

“如果我们（对莱斯特城的比赛）踢得好，我们更有信心去马德里比赛，但我不会想着踢皇家马德里这场比赛。”

“赢得比赛有助于赢得下一场比赛，这很正常。去马德里最好要有好的表现；这场的表现将帮助我们赢得比赛。”

“但最终，这将是一场不同的比赛。180分钟，这将是一个不同的比赛方法，我们必须做的。”