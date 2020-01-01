瓜迪奥拉：当曼联跑起来 他们是最好的球队之一

西班牙人赞扬了红魔的速度和耐力，他希望自己的球队不要给他们一些反击的机会。

曼城主教练瓜迪奥拉相信当曼联跑起来，他们是欧洲最好的球队之一。

红魔本赛季的进攻节奏非常快，拉什福德、詹姆斯和马夏尔都是他们的进攻主力。

这三名球员的速度都非常快，瓜迪奥拉担心他们的威胁，因为他的球队将在周二前往老特拉福德参加联赛杯半决赛的第一回合比赛。

瓜迪奥拉说：“当然，在老特拉福德和在这里有很大的不同，但这是一支建立在奔跑上的球队。”

“当他们跑起来的时候，他们不仅是英格兰最好的球队之一，因为他们的速度，詹姆斯或者格林伍德，和马夏尔、拉什福德以及林加德。”

“我在对阵狼队之前看到了他们的阵容，他们做了很多改变，所以我想他们会专注于比赛，但这是两回合比赛，我们必须去那里，为第二回合取得好成绩，和我们的球迷一起连续三年进入决赛。”

“我有一种感觉，他们会尽可能多地跑动，一次，两次，三次，我们必须减少失误，做好准备。”

“但是我们必须做好我们的比赛，所以我不会只考虑不要让他们跑动，所以我们必须去那里，试着进球，我们踢我们的比赛，试着得到一个好的结果。”

“我想大部分时间在老特拉福德控球，除了开场前几分钟我们的丢球会让他们跑起来，剩下的比赛我很喜欢我们踢的比赛，我们在很多情况下创造了机会，所以我想踢得差不多，但我们没有太多的时间，但我们有两天半的时间来训练和准备我们想要的比赛，我们有一点休息，五天后是下一场比赛。”

曼联在上个月的英超联赛中以2-1战胜曼城，当时马夏尔和拉什福德都为索尔斯克亚的球队进球。