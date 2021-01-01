瓜迪奥拉：希望梅西留在巴萨 没有比那更好的家

这位曼城主帅力劝梅西继续留在巴萨，因为那里是他最好的家。

瓜迪奥拉希望梅西能在巴塞罗那结束自己的职业生涯，这位曼城主帅表示，阿根廷人“不会找到比加泰罗尼亚更好的家”。

在去年夏天的一次失败的离开之后，这位布劳格拉纳的队长被报道接近与罗纳德·科曼的球队续约。

瓜迪奥拉是梅西的教练，梅西在诺坎普执教四年，一路升至世界足球的顶峰。他希望这位33岁的球员能够留在他所知道的唯一一支职业球队。

“我希望他能在巴萨结束自己的职业生涯，”西班牙人告诉TV3电视台。“梅西再也找不到比巴萨更好的家了。”

“我们唯一需要做的就是，就像我们亲爱的老师(前巴萨球员和主教练约翰·克鲁伊夫)说的那样，追根溯源，解决事情的源头，这让巴萨在很多方面都与众不同。”

“我们已经知道怎么做了，既然事情已经开始，那么接下来你所要做的就是掸去灰尘，涂上一些油，然后重复做就行了，没有比巴萨更好的俱乐部了。”

球员和教练都被认为是巴萨的传奇人物，他们在2008-09赛季的第一个赛季共同合作赢得了历史性的三冠王。

在瓜迪奥拉离开巴萨前往拜仁慕尼黑执教之前，这对黄金搭档又赢得了两个顶级联赛冠军和一个欧洲冠军联赛冠军以及其他荣誉。

这两个人的关系如此温暖，这只会进一步助长关于梅西不确定的未来，有传闻称两人可能会在曼城再续前缘。

即使在他职业生涯的暮年，梅西仍然是世界足坛表现最出色的球员之一，但即将在巴萨续约的可能性不仅仅是足球方面的问题。

这将使阿根廷人有机会在诺坎普的队伍中塑造下一代人才，并可能进一步提高科曼的知名度。

抑郁瓜迪奥拉，目前他正在冲击自己的第三个欧冠联赛冠军，目前他们已经在首回合的比赛中2-1领先十人巴黎圣日尔曼。