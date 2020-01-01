瓜迪奥拉将履行与曼城剩余合同 如常规划下赛季

欧足联宣布对曼城禁赛两年，但俱乐部仍然相信上诉会成功。

瓜迪奥拉与英超冠军曼城的合同将在下赛季后到期，瓜迪奥拉相信他们被欧足联禁止参加欧战两年的处罚将会被推翻。

欧足联于上周五以违反财政公平竞赛规则为由，向曼城开出了3000万欧元的罚单，且未来两年禁止参加欧足联赛事。

曼城批评了这一裁决，并立即确认他们将通过体育仲裁法庭对这一裁决提起上诉。俱乐部仍然相信上诉会成功，并在一份声明中表示，他们有“无可辩驳的证据”来支持他们对任何不当行为的否认。

其他球队

曼城的禁令将在下个赛季开始生效，但是由于上诉需要几个月的时间，这可能会给俱乐部的夏季计划带来困难。

瓜迪奥拉和足球总监贝吉里斯坦准备引进一些新球员来缩小与领先的利物浦之间的差距，利物浦在英超联赛中已经领先曼城25分。

禁赛的消息震惊了一线队，但俱乐部在周六的球队会议上试图安抚球员，他们仍然有信心参加下赛季的欧洲冠军联赛。

来自曼城的消息称，俱乐部将照常运作，瓜迪奥拉将为合同的最后12个月做计划。处罚增加了瓜迪奥拉可能缩短他在俱乐部的时间的猜测，因为意大利豪门尤文图斯对他很感兴趣。但有消息称他不打算过早地结束在阿提哈德球场的生涯。

瓜迪奥拉在俱乐部的四年中赢得了两个英超冠军，但他决心在欧洲冠军联赛中取得首次成功，这也将是他离开巴塞罗那后的第一次。然而，如果禁令得以维持，本赛季的比赛将是他最后的机会。

本月晚些时候，曼城将在十六强淘汰赛中对阵13次夺冠的皇家马德里。在几次有争议的处罚后，俱乐部球迷与欧足联的关系一直很紧张，他们经常在开球前对欧冠主题曲发出嘘声，因此3月17日在阿提哈德球场举行的第二回合比赛，将在一种敌对的气氛中进行。