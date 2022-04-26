瓜迪奥拉对阵皇马的历史战绩：19次碰面11胜4平4负

曼城正准备在2021-22赛季欧冠半决赛中与皇家马德里交锋，在这场两回合的比赛中，瓜迪奥拉将与一个熟悉的敌人重逢。

多年来，这位前巴塞罗那和拜仁慕尼黑的主帅在国内和欧洲大陆的比赛中经常与银河战舰交锋。

考虑到他执教的球队的球员水平，他在与皇马的交锋中往往表现出色，但他的总体记录如何呢？够力足球带您了解一下。

瓜迪奥拉在2008年夏天继承了巴塞罗那的主教练职位，随后他很快就与皇马产生交集。

2008年12月12日，他与皇马的第一次交锋被证明是一个令人难忘的回忆，巴萨最终在诺坎普2-0获胜。

瓜迪奥拉与皇马的第二次碰面甚至更具娱乐性，2009年5月在伯纳乌，巴萨取得了6-2的惊人胜利。

他在对阵皇马的前五场比赛中均取得胜利，并且作为巴萨主帅与皇马的15次交锋中，仅有两次败给了他们。

瓜帅作为巴萨主帅最后一次面对皇马是2012年4月，在那之后，就开启了他对皇马的三连败纪录——在2013-14赛季的欧冠半决赛中，拜仁慕尼黑在主客场都遭遇了代价高昂的逆转。

瓜迪奥拉曾在2010-11赛季与皇家马德里的欧冠四强战中取得胜利，他希望看到曼城在现在重复这一表现。

自从2016年来到英格兰后，瓜帅只和曼城有过1次交手记录，他们在2020年的欧冠16强阶段总比分4-2淘汰对手。

整体来看，瓜迪奥拉对皇马的战绩很优秀，19次碰面取得11胜4平4负。

瓜帅绝对有理由对自己的战绩感到自豪，但他绝不是一个躺在功劳簿上睡大觉的人。

对瓜帅来说，球队必须专注于现在和未来，他说道：“我对皇马输过也赢过，输赢乃兵家常事，所以我不会考虑这些过往战绩。”

“以他们的天赋，你能击败他们的唯一方法就是尝试拥有更多的天赋。我曾与一些特别优秀的球队合作过，但我对击败皇马没有特别的感觉，那些情感属于球员，而不是我特别在意的东西。”