瓜迪奥拉对双红会不感兴趣 只专注水晶宫谢菲联

这位曼城主帅赞扬了他的球队的精神力量，并表示英超领头羊的比赛不在他的考虑范围之内。

瓜迪奥拉说他对利物浦与曼联的比赛不感兴趣，他将集中精力备战曼城的下一场比赛。

卫冕英超冠军以14分落后利物浦，瓜迪奥拉承认曼城想要赶上他们的对手是“不现实的”。

曼联是本赛季唯一一支从联赛领头羊身上拿分的球队，但是曼城主帅说他周日的重点是为周二晚上对谢菲尔德联的比赛做准备。

瓜迪奥拉在周六与水晶宫的比赛前说：“事实是我们离得太远了。我们接受现实——他们已经赢了20场比赛，他们将在全世界的联赛中领先，而不仅仅是我们的联赛。”

“专注于扎哈、阿尤和水晶宫就好了。周二我们要对谢菲尔德联。这么远的距离意味着观察利物浦的表现并不有趣。”

“我们最好集中精力在本赛季余下的英超联赛和其他比赛中提高自己。”

曼城主帅表扬了他的球员们在球场上的表现——尽管他们离利物浦如此之远，但他们在过去的10场比赛中赢得了9场胜利。

瓜迪奥拉说他的球队可能已经崩溃了，他指出最近的英超冠军莱斯特城和切尔西在夺得联赛冠军后，两次都没有进入前四。

“当他们没有机会挑战冠军的时候，冠军会发生什么?他们放弃了。”他说：“他们排在第12、10、5名，没有资格参加欧洲冠军联赛。”

“但是我们仍然在战斗，因为我们的对手很特别。”

“这对我的球员来说是一个难以置信的赞美，我为他们的细节感到无比自豪。现在我们是第二名，我们必须赢得下一场比赛，确保下赛季的欧洲冠军联赛资格。”

与此同时，拉波尔特在从严重的膝伤中恢复过来后，可能会在月底前为曼城复出。

这名法国后卫自从8月底膝盖韧带受伤后就一直缺阵，但从新年开始他就一直在一线队训练。

曼城对阵水晶宫和谢菲尔德联队的比赛将来得太早，但这位25岁的球员有可能在下周末足总杯第五轮对阵富勒姆的比赛中出场，或者在10天后对阵曼联的联赛杯半决赛第二回合中出场。

“我以为医生会告诉我他已经准备好了。但是我仍然没有得到许可。”瓜迪奥拉说。

“当医生说他能踢球的时候，我会看看他能开始打什么比赛。”