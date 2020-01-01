瓜迪奥拉：宁可打高尔夫 也不会执教曼联和皇马

瓜迪奥拉表示，在他执教曼城和巴塞罗那之后，他不会考虑在未来执教他们的死敌。

瓜迪奥拉坚持说，他将来宁愿退休去高尔夫球场，也不愿当曼联或皇家马德里的教练。

这位曼城主帅将在周二晚上对阵索尔斯克亚的球队，争夺联赛杯的决赛席位。

如果前曼联主帅弗格森爵士说服前巴塞罗那主帅去老特拉福德的话，他可能会在对方的教练席上，但是瓜迪奥拉说他以后再也没有机会加盟红魔了。

“在曼城训练之后，我不会再训练曼联了，”他在老特拉福德的第一回合比赛前说：“这就像我永远不会去皇家马德里训练一样。绝对不会。”

当被问及是否只有这些工作机会时，他补充说：“如果没有任何工作机会，我会去马尔代夫！也许也不是马尔代夫，因为那里没有任何高尔夫球场！”

曼联主帅索尔斯克亚已经受到了来自权威人士的批评，包括前曼联前锋范佩西，他指责他脾气太好了。

挪威人回击了范佩西的攻击，他说范佩西对他的管理风格一无所知，瓜迪奥拉称赞他的对手是有主见的人。

“奥莱就是他自己。”他说：“如果他想要微笑，这是完美的，如果他想要以这种方式管理球队，他为什么要改变呢？每个人都他自己。”

“有些人更有表现力，有些人很冷静，有些人在边线上大喊大叫，有些人坐着不动。谁更好？最后一个周末赢的人。那是最好的主帅。”

“如果你那样反应，那是完美的，他就是那样的。就是这样。这是无可争议的。我很确定当他没赢的时候他是悲伤的，如果赢了他是快乐的。这是正常的。如果他想笑，有什么问题？如果他想喊又什么问题？”

瓜迪奥拉之前三次造访老特拉福德都是在英超联赛中获胜，尽管在2016年的联赛杯中，一支轮换幅度很大的球队输给了曼联——这是他在联赛杯中唯一的一次失利。

然而，在阿提哈德球场，瓜迪奥拉在联赛中的战绩喜忧参半，一平两负——包括上个月的1-2失利。

“我们第一回合客场作战。我们必须努力踢好比赛，以便在主场的第二回合取得好成绩。”瓜迪奥拉说。

“在比赛中，当你与对手多次交锋时，有时你会赢，有时你会输。面对像曼联这样的顶级俱乐部，你可能赢，也可能输。

“当我们来到这里的时候，我没有指望我们会一直赢曼联。我们赢的比输的多。”