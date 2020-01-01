瓜迪奥拉：如果阿扎尔踢得不好 皇马必有事发生
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(C)Getty images
曼城主帅瓜迪奥拉质疑皇家马德里在埃登·阿扎尔在西甲安顿下来的困难中所扮演的角色。
去年6月，阿扎尔以1亿欧元的转会费从切尔西转会到皇马。
在人们对这名29岁的球员在季前赛的健康状况提出质疑后，阿扎尔在皇马的表现一直不佳，一连串的伤病对他的目标没有帮助。
目前正在从脚伤中恢复的比利时人，在他为新俱乐部出场的前13场比赛中有1个进球和4次助攻。
在英超近距离观察了阿扎尔之后，瓜迪奥拉相信阿扎尔的能力是不容置疑的，任何状态的下滑都要归咎于皇马。
瓜迪奥拉在接受youtube视频《DjMaRiiO》采访时表示：“如果他踢得不好，在皇家马德里有些事情正在发生，因为他真的很好。”
“他不是顶级球员，是更高一级的球员。我们在英格兰看到的……他是世界级的。但全世界都知道，你需要一段适应期。”
本周四，皇马在国王杯四分之一决赛中对阵皇家社会，这原本是阿扎尔在2020年的首场比赛，但他未能入选齐达内的比赛日阵容。
法国主帅渴望在未来的赛季中利用这名比利时前锋，但他显然对他的复出很谨慎。
“我们很高兴有了埃登·阿扎尔。他的伤势很严重，随着时间的推移，他的情况有所好转。”
“我们很高兴有一个像埃登这样的球员，在未来他和我们在一起的许多年里，我们将尽力充分利用他。马德里主义者也很高兴。”
尽管前巴萨主帅瓜迪奥拉对皇马处理危机的方式颇有微言，但他也承认，他很怀念与皇马对抗的日子。
“有一点，是的。每年，这都是世纪之战。这里很不一样。在媒体方面，情况完全不同。”
这位曼城主帅将有机会在2月底回到伯纳乌，届时他的球队将在欧冠十六强的第一回合比赛中对阵齐达内的球员。