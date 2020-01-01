瓜迪奥拉：如果阿扎尔踢得不好 皇马必有事发生

西班牙人相信比利时人的困境可能在他的新俱乐部而不是他自己身上。

曼城主帅瓜迪奥拉质疑皇家马德里在埃登·阿扎尔在西甲安顿下来的困难中所扮演的角色。

去年6月，阿扎尔以1亿欧元的转会费从切尔西转会到皇马。

在人们对这名29岁的球员在季前赛的健康状况提出质疑后，阿扎尔在皇马的表现一直不佳，一连串的伤病对他的目标没有帮助。

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目前正在从脚伤中恢复的比利时人，在他为新俱乐部出场的前13场比赛中有1个进球和4次助攻。

在英超近距离观察了阿扎尔之后，瓜迪奥拉相信阿扎尔的能力是不容置疑的，任何状态的下滑都要归咎于皇马。

瓜迪奥拉在接受youtube视频《DjMaRiiO》采访时表示：“如果他踢得不好，在皇家马德里有些事情正在发生，因为他真的很好。”

“他不是顶级球员，是更高一级的球员。我们在英格兰看到的……他是世界级的。但全世界都知道，你需要一段适应期。”

本周四，皇马在国王杯四分之一决赛中对阵皇家社会，这原本是阿扎尔在2020年的首场比赛，但他未能入选齐达内的比赛日阵容。

法国主帅渴望在未来的赛季中利用这名比利时前锋，但他显然对他的复出很谨慎。

“我们很高兴有了埃登·阿扎尔。他的伤势很严重，随着时间的推移，他的情况有所好转。”

“我们很高兴有一个像埃登这样的球员，在未来他和我们在一起的许多年里，我们将尽力充分利用他。马德里主义者也很高兴。”

尽管前巴萨主帅瓜迪奥拉对皇马处理危机的方式颇有微言，但他也承认，他很怀念与皇马对抗的日子。

“有一点，是的。每年，这都是世纪之战。这里很不一样。在媒体方面，情况完全不同。”

这位曼城主帅将有机会在2月底回到伯纳乌，届时他的球队将在欧冠十六强的第一回合比赛中对阵齐达内的球员。