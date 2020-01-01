瓜迪奥拉：如果没拿欧冠 我在曼城就是失败

西班牙人已经把曼城变成了一支在英格兰的统治力量，但是他说他将在欧洲受到批判。

瓜迪奥拉说，如果他不能赢得欧冠冠军，他在曼城的任期将被视为失败。

瓜迪奥拉自2016年在阿提哈德球场执教以来，已经赢得了5座国内奖杯，包括两座英超冠军奖杯，其中的第二座是上赛季国内三冠王的一部分。

然而，西班牙人一直无法在欧洲复制国内的成功。

其他球队

在他执教的三个赛季中，曼城都未能进入欧冠四强，先后输给了摩纳哥、利物浦和托特纳姆热刺。

瓜迪奥拉曾两次获得欧洲冠军联赛冠军，而前巴塞罗那主帅的欧冠血统被认为是曼城将他引进阿提哈德球场的关键原因之一。

因此，这位49岁的教练承认，如果他不想被认为是一个失败者，那么他就需要在曼城赢得欧冠奖杯，无论他在国内取得多大的成功。

“当然，评判我们的不仅是我们踢球的方式，还有我们赢得的冠军。这是事实。就这么简单。”瓜迪奥拉说。

“去年对我们来说是非凡的一年，但是人们说，‘但是你没有赢得欧洲冠军联赛’。这就是为什么我会被批判，如果我们不能在我的最后任期内拿下它，那么我在这里就是一个失败者。我知道的。”

“但是我喜欢和我的球员一起工作，我的球员仍然赢得了很多比赛。以一种特定的方式赢得比赛有助于你赢得冠军，我们相信我们可以做到这一点。我们将在最后看到。”

瓜迪奥拉将在周日的英超联赛中迎战老对手穆里尼奥。在波切蒂诺下课之后，穆里尼奥在11月重返英格兰足坛，瓜迪奥拉说他可以看到这两位教练对托特纳姆热刺的影响。

“他们很不同，但有相似之处。他们的球队都很有侵略性。”瓜迪奥拉补充道：“我看了热刺作客南安普顿的比赛，他们很生猛。他们在最后一分钟丢了一个球，但我看到了一支球队。”

“每个主教练 都有不同的想法，他们都是不可思议的经理。毛里西奥·波切蒂诺在那里呆了五六年，而穆里尼奥只在那里呆了几个月，所以所有的教练都需要时间来让我们的球队打出我们想要的方式。”