瓜迪奥拉：如果欧冠输给皇马 曼城将会炒了我

西班牙主帅意识到他面临着压力，他的目标是带领曼城赢得欧冠冠军。

瓜迪奥拉相信，如果曼城在欧冠中输给皇家马德里，他将被解除在阿提哈德球场的主教练职务。

这位西班牙人在执教巴塞罗那期间两次获得欧冠冠军，他认为如果曼城不能在十六强淘汰皇家马德里，这个赛季将被认为是失败的。

瓜迪奥拉说，曼城从来没有征服过欧洲的事实增加了任务的难度，对曼城的期望达到了历史最高。

其他球队

“这就是为什么赢得比赛如此困难。在曼城100多个赛季的历史中，有100个赛季都是失败的——这不是真的。”他告诉《Football Daily》。

“有很多不可思议的球员让我们的球迷很开心，我们的球迷也很享受这个赛季。我知道人们说‘你很好’或‘你不够好’。”

“我接受它。我想赢得欧洲冠军联赛，我的梦想和将享受对皇家马德里的比赛，看看我能做什么。”

“比赛前两周的这个过程，将是我职业生涯中最快乐的时刻，去想象我们能做些什么来打败他们。”

“如果我们不能击败他们，那么主席或体育主管就会来，说‘这不够好，我们想要欧洲冠军联赛，我要解雇你’。”

“然后说‘好的，谢谢，我很荣幸。’”

曼城将在2月26日做客伯纳乌，与皇马的第二回合比赛将在三周后举行。这支英超冠军球队目前正期待着与西汉姆的英超联赛，由于上周末的极端天气，比赛被重新安排。