瓜迪奥拉：如果我们现在放弃 那连欧冠也进不了

周五，在曼城负于狼队之后，利物浦的英超冠军之路又向前迈进了一步。

瓜迪奥拉说，如果曼城失去斗志，他们就有可能失去欧冠资格，尽管英超冠军离他们越来越远。

他们在周五与狼队的比赛中丢掉了两球的领先优势，以2-3的比分输球后落后利物浦14分。

瓜迪奥拉在赛后告诉记者：“我们不能放弃，否则我们就不会在欧洲了。还有不到40个小时我们就要比赛（主场迎战谢菲尔德联）了。我们必须做好准备。我们的回应总是好的；我们已经习惯了领先，现在我们正在战斗。”

在谈到与利物浦的差距时，他告诉亚马逊Prime：“很长一段时间以来，差距都很大。考虑冠军争夺战是不现实的。这个问题我已经被问了很久了，答案是一样的。”

在被问及德布劳内是否因为周日的比赛前而被提前换下时，瓜迪奥拉回答说：“我们距离下一场比赛的时间还不到48小时。事情总是这样。我们最后没能守住，他们踢得不可思议，一直跑到最后一分钟。这些丢球本来是可以避免的。

“他们（我的球员）没有感到后悔，他们做了一切来捍卫这个结果。”

这场比赛受到了VAR的严重影响，随着英超联赛过去的每一周，这个有争议的系统都在继续引起争论。

曼城在上半场得到了一个点球，因为VAR认为马赫雷斯被犯规了。斯特林的点球被帕特里西奥扑出，但由于有防守球员提前进入禁区，VAR判罚重踢点球。

帕特里西奥再次扑救，但斯特林补射破门。当被问及他是否认为VAR帮助或阻碍了裁判马丁·阿特金森时，瓜迪奥拉闪烁其词。

“我不知道。”他说：“我没看见。最好不要讨论VAR "