瓜迪奥拉：夺冠追分要紧 曼城没有犯错的空间

曼城的教练说，利物浦在英超联赛的领先意味着卫冕冠军可能不得不赢下余下的每一场比赛。

瓜迪奥拉不排除曼城必须赢得剩下的所有英超比赛才能在冠军争夺战中赶上利物浦的可能性。

在周二对纽卡斯尔联队的比赛之前，曼城主帅承认克洛普的球队不太可能丢掉很多分。

红军在积分榜上有4分的优势，然而他们下一场主场对阵莱斯特城的比赛要到周三才开球，所以卫冕冠军有机会缩小差距。

曼城在上个赛季取得了100分的成绩，因此挂掉老还被问到是否还需要类似的成绩才能卫冕冠军。

“我认为这并没有打破纪录，这并不重要，但我们必须赢得很多比赛。他们不会失分太多，如果他们赢得最后15场比赛，他的球队将得到101分。”

“我不知道我们需要做什么，我肯定我们得赢得很多。我们会努力做到这一点。”

“他们知道——我们谈过了。以前85分、87分、89分足以赢得联赛——现在你必须超过90分。”

但是这位前巴塞罗那主帅几乎没有时间去思考安菲尔德更衣室的气氛会是怎样，他坚持认为焦点必须放在曼城的成绩上。

“我不知道他们是怎么想的，我并不在克洛普的更衣室里。我们所能做的就是赢得比赛，让他们觉得曼城永远在那里，这是我们所能做的。”

同时，纽卡正在为英超保级而战，瓜迪奥拉在对阵贝尼特斯的球队时并没有想当然。

“我们必须为每个人做好准备。纽卡斯尔常常会在最后10到15分钟改变比赛，观众们希望如此。这个体育场太不可思议了。”

“他们可以凭空创造机会。我不会说他们总是防守，他们可以在前场制造压力，同时他们可以立即改变比赛。”