瓜迪奥拉夸赞热苏斯：在场上就像一头动物

巴西人对他在俱乐部缺乏首发感到沮丧，但是他的教练对他的态度表示信任。

瓜迪奥拉称赞加布里埃尔·热苏斯是“一头动物”，此前巴西前锋表达了对自己在曼城一线队首发次数的不满。

尽管热苏斯表达了他对曼城队史最佳射手塞尔吉奥·阿圭罗的钦佩和尊重，但2017年从帕尔梅拉斯加盟曼城的热苏斯表示，他在阿提哈德球场“已经度过了‘我必须等待’的阶段”。

“他有激情。我读了那篇采访，那很完美。”瓜迪奥拉在赛前新闻发布会上说：“这是令人难以置信地值得尊重的，就像加布里埃尔。没问题。他当然想踢。他是巴西队的9号。我最近说过，他可能是世界上唯一一个拥有这种心态的前锋，他和塞尔吉奥以及所有队友都是好朋友。每次他上场，无论是一秒钟、两分钟还是90分钟，他都踢得像头动物。他每做一件事都尽力而为。不仅仅是加布里埃尔，所有的球员都想踢所有的比赛。这是正常的。这不是问题。”

年轻的中后卫埃里克·加西亚和泰勒·哈伍德-贝利斯在普雷斯顿也给人留下了深刻的印象，这对瓜迪奥拉来说是一个及时的补充。

由于拉波尔特和斯通斯在孔帕尼离开后受伤，曼城缺少纯正的中卫替补。

瓜迪奥拉说：“我知道（他们已经准备好了），他们不需要通过对普雷斯顿的比赛来知道这一点。当然他们很年轻，他们会犯错误，就像老球员也会犯错误一样。他们当然准备好了。他们可以和我们一起训练，一起踢球。如果他们没有准备好，他们就不会和普雷斯顿比赛。”