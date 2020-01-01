瓜迪奥拉回应禁赛令：事情没完 曼城炒我我才走

瓜迪奥拉说他只有在被解雇的情况下才会离开俱乐部，尽管曼城被禁止参加欧洲比赛两个赛季。

瓜迪奥拉表示，他不会在曼城被禁止参加欧战后离开，他完全相信俱乐部是无辜的。

这支英超球队因“严重”违反财务公平竞赛规则，被处以两年的欧足联赛事禁赛和3000万欧元的罚款。

曼城宣布他们将对这一决定提起上诉，但是围绕瓜迪奥拉和一些球星未来的猜测开始在媒体上流传。

其他球队

然而，瓜迪奥拉表态要支持俱乐部对抗欧洲管理机构，并补充说，如果他们解雇他，他才会离开。

“它还没有结束。俱乐部认为这是不公平的，所以我们要上诉，我们要等待。”

“所以我们在球场上所能做的就是在过去四年中所做的一切，并努力赢得比赛。我们要等。我100%信任我的俱乐部和他们所做的一切。他们已经向我解释了原因，我们将拭目以待。”

“我们已经说过了。我们要战斗，就像我们每一天都在战斗一样，直到赛季结束。我们是乐观的。下个赛季，如果我们有资格参加欧洲冠军联赛，我们就会在那里。”

“如果他们不解雇我，这是可能发生的，我将留在这里。首先因为我想留下来，这是一件特别的事，超越了我的合同。我想留下来继续帮助俱乐部，尽可能长地保持这个水平。”

他补充道：“我为什么要离开？我一个月前说过，我爱这个俱乐部，我喜欢这里。我为什么要离开？我们与球员进行了交谈——在接下来的三个月里，我们将集中精力在我们必须做的事情上，之后我们将看到判决结果。就我个人而言，我会在这里。”

瓜迪奥拉的球队正在追逐首个欧洲冠军联赛冠军，并将在十六强中对阵皇家马德里。第一回合将于2月26日星期三在伯纳乌进行。