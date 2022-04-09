瓜迪奥拉回应克洛普称赞：我真的不是世界最佳主帅

瓜迪奥拉反驳了克洛普关于他是世界足坛最佳主帅的说法，坚称在他辉煌的职业生涯中，大量的金钱帮助了自己。

瓜迪奥拉在2016年加入曼城之前，在巴塞罗那和拜仁慕尼黑赢得了许多冠军，此后，他又在自己的履历中增加了三个英超联赛冠军和一大堆其他英国国内荣誉。

本赛季，曼城有望再次卫冕英超冠军，而唯一一个仍在与曼城争冠的球队利物浦的主帅克洛普则盛赞了瓜迪奥拉。

瓜迪奥拉曾两度在巴萨赢得欧冠冠军，但离开巴萨之后他再也没有赢得过这个荣誉，不少批评者认为瓜迪奥拉总是在这项赛事中“想得太多”。

最近在出席发布会时，利物浦主帅克洛普表示：“瓜迪奥拉是世界最佳主帅，我认为我们都能认同菏泽一点，直到目前为止他没有再在欧冠中取得成功，可能是巧合。”

“我不知道为什么还会有人质疑瓜迪奥拉。”

瓜迪奥拉对克洛普的言论感到受宠若惊，但他强调自己的成功来源于巨大的财政支持，他说道：“我不是最佳主帅，我成为主帅的目的也不是成为最佳，我真的不是。非常感谢克洛普，但我不是最佳教练。我想说我是，但我真的不是。”

“我说过很多次了，如果我们取得了成功，那是因为我有出色的团队，有很多钱，这是对手喜欢听的。我在学习和享受我的工作，我成为了一名更好的教练。”

被问到比赛后会不会和克洛普和一杯红酒时，克洛普说道：“如果我们赢了，我很愿意。我会邀请他！克洛普让足球世界变得更好。他是一个竞争者，我认为这很好，我尝试与所有教练都保持良好的关系。”

“我学会了一点，那就是与他们有良好的关系是更好的。他知道的，我们在德国也谈过，我向他表达了我的钦佩之情。”

“克洛普是个好人，我与他没有任何矛盾，绝对没有。他说过很多次曼城是一支富有的俱乐部，所以我们必须拿出顶级红酒来请他。”