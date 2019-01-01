瓜迪奥拉力挺VAR 但强调仍需调整时间

曼城主帅强调他一直很支持VAR的使用，尽管就在一周前他还对VAR的不稳定性表达过一些抱怨。

英超新赛季第二轮，曼城主场迎战热刺，赫苏斯在比赛最后阶段的绝杀被VAR判定无效。这无疑令蓝月亮感到失望，赫苏斯更是在终场哨响后难掩愤怒，直斥“VAR is a shit"。

上赛季欧冠四分之一决赛次回合的比赛，对手同样是热刺，曼城也同样因为斯特林的进球被VAR判定无效而惨遭淘汰。

但曼城主帅瓜迪奥拉还是坚定地表示了自己对于这项辅助裁判技术的支持。他说道：“我喜欢VAR，因为这会带来公平。这是（英超使用VAR）的第一个赛季。他们会为判决带来更多的公平。我认为最终这是正确的选择。”

“我在一开始就持同样观点。我支持这项科技。但过程中还需要一些时间去调整。”

“当你打入一粒这样的进球，你肯定会激动，赫苏斯的反应很正常。他没有不高兴。热刺球员的反应也说明了他们不知道为什么（进球）不被认可，他们都接受这就是一个进球。”

“我们球员的反应都很正常，我们必须继续进行比赛。这已经结束了，我们必须继续前进。”

本周日，瓜迪奥拉的球队将前往南海岸，客场挑战伯恩茅斯。新赛季至今，樱桃的成绩是两战三分，零封对手。新援坎塞洛也有可能在这场比赛中迎来首秀。

加泰人继续说道：“他可以上场。他准备好了。”

“他在训练，会面和分析当中已经知道了我们想要什么。明天，他可以比赛。”

“国家队比赛日之后，每个人都会归队，他是一位令人难以置信的职业球员。”

斯通斯因为肌肉问题没有出现在与热刺的比赛中，但在下周与布莱顿的主场比赛，他应该可以迎来回归。