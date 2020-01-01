瓜迪奥拉：利物浦很优秀 但我只关注改进曼城

西班牙主帅很欣赏红军的强大，但是他坚持他每一天将近24小时的想法是如何带领蓝月亮的继续进步。

瓜迪奥拉承认利物浦是“非凡的”，但他更关注的是改善曼城，而不是担心他们如何对抗英超领头羊。

在瓜迪奥拉的带领下，曼城在过去两个赛季赢得了联赛冠军，但现在却落后利物浦16分。

红军本赛季只丢了两分，但曼城主帅瓜迪奥拉更愿意关注卫冕冠军如何提高他们自己的比赛。

“在我们作为一个团队的情况下，我们是开放的，我们接受。”他在周二前往谢菲尔德联的关键之旅之前的新闻发布会上说。

“我们不能否认，利物浦在足球方面，在比赛成绩方面都是非凡的。”

“但我每天几乎24小时都在思考我的团队，我们是什么，我们在做什么，我们什么方面可以做得更好。我不会被其他联赛的其他球队分心，在这个例子里，那就是利物浦。”

曼城本赛季的联赛进球数比其他任何一支球队都要多，但他们也比谢菲尔德联队和上周六2-2战平的对手水晶宫丢得多。

瓜迪奥拉说：“我们失球不多，但对手却总有机会进球。这很难解决。我们必须改进这方面的工作。”

“我不知道我们比利物浦多进了多少球（12粒），所以我们的方式是好的。我没有统计数据，但我不认为我们在一场比赛中失去了更多的机会。从少数几场比赛来看，我们承认我们不应该失球和失分。”

“从第一场与热刺的比赛开始，他们在半场只有两脚射正，进了两球。诺维奇三次射门，攻入三球。”

“当这种情况发生时，我们很难与利物浦对抗。我们必须在这一方面进行改进。”

瓜迪奥拉透露约翰·斯通斯和本杰明·门迪在周末的平局后受伤了，尽管他还不确定这次受伤是否会让他们缺席对阵刀锋队的比赛。

在与威尔弗里德·扎哈的较量后，西班牙人感受到了人们对斯通斯的批评是严厉的。

“这是不公平，”他说。“我们在那里，我在那里。在职业生涯的起起伏伏中，足球教练总是要坚强。我们了解他的品质。”