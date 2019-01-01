瓜迪奥拉：冠军争夺已结束 曼城还想夺冠太疯狂

西班牙主帅承认他的球队已经无法超越领头羊利物浦。

瓜迪奥拉认为曼城想要追上利物浦是“疯狂的”——尽管他在球队4-1战胜伯恩利后宣称英超冠军之争已经结束的言论中带有讽刺意味。

在尤尔根·克洛普的球队作客埃弗顿之前，这场比赛的结果使曼城与英超领头羊利物浦的积分差距缩小到8分。

当被问及曼城的表现是否表明他们没有放弃过去两个赛季都赢得过的冠军时，瓜迪奥拉回答说：“冠军争夺已经结束了。据我所知，没有人给我们机会。结束了。”

在赛后的新闻发布会上，这位曼城主教练补充道：“说实话，考虑到我们与利物浦的距离，想要拿到冠军有点疯狂。”

“我们必须考虑德比，一场接着一场，因为这不仅仅是英超联赛。还有其他的比赛，比如足总杯、联赛杯和欧冠。重要的是在下一场比赛中保持这种节奏。”

瓜迪奥拉渴望看到他们在熟悉的风格上有更大的进步，他感觉最近几周已经抛弃了这种风格，曼城将在下周六的德比战中在阿提哈德球场迎战曼联。

“我很高兴我们在过去几场比赛中传球比平时更多。”他说：“在上一场比赛中我没有遗憾，但唯一的（消极）感觉是我没有更多的传球。我们本来就擅长控球，传球传球再传球。有时我们从左路开始，想要在左路结束比赛，你必须更多地移动球。这是对付像伯恩利这样组织严密的防守的唯一办法。你必须找到内部和外部的空间。我们做得很好。”