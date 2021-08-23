瓜迪奥拉：会不会买前锋取决于市场状况 我对阵容很满意

蓝月亮主帅拒绝透露是否会购买热刺的高产前锋，但他一直在寻找更多的天才

瓜迪奥拉承认曼城有“义务”在顶级球员上花钱，但是他仍然拒绝透露球队是否会在夏窗关闭前引进凯恩。

在阿圭罗离开后，曼城发现他们现在缺少一名高效率的正印中锋。

关于凯恩的转会传闻已经发酵了一段时间，有消息称曼城将再次打破英国足坛转会费纪录，以超过1亿英镑的价格签下这位英格兰队长，但瓜迪奥拉继续避谈这个话题。

在球队5-0大胜诺维奇的比赛后，瓜帅说道：“当我们决定不和阿圭罗续约时，人们说了很多关于我们该做什么的话，我之前就说过很多次，一切取决于市场和可用的选项。”

“我们可能会买前锋，也可能不会。转会窗还有10天时间，我们将看看会发生什么，我们将是市场情况，看看自己能做出什么样的决定。”

“在5-0大胜前我就说过我对这支球队很满意，所以如果阵容保持一致，我也很满意。我非常了解这群球员，他们也很了解我。”

“本周我们投入了惊人的工作量，来意识到我们仍然想排在靠前的位置，试图与英格兰和欧洲的强队们竞争。我们想要冠军。”

瓜迪奥拉并没有透露自己的引援计划，他承认曼城总是需要在市场上寻找最好的人才。

瓜帅说道：“这群球员很棒，他们有令人难以置信的实力，所以我不能抱怨。”

“我从来到球队的第一天起就没有抱怨过，我现在也不会这样做。当然了，俱乐部有责任也有义务向前看，去变得更好，去感觉我们仍然可以在一个艰难的英超赛季中赢得荣誉，这就是我们要做的。”