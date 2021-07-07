瓜迪奥拉：今夏更可能不买前锋 不可能花1亿英镑买射手

曼城主帅承认这个夏天球队很难花大价钱买一名前锋，并称他不可能买巴萨球员

瓜迪奥拉表示，比起花大钱引进哈兰德或凯恩，曼城今夏更可能不买前锋。

在阿圭罗离队之后，外界预计曼城会在今夏斥巨资引进一名前锋，最近他们已经与热刺前锋凯恩以及多特蒙德前锋哈兰德传出绯闻，更有消息称蓝月亮已经向热刺送上一份1亿英镑的报价，但瓜迪奥拉表示球队不一定会买前锋。

这位西班牙教练告诉TV3：“我们不会以这个价格买任何前锋，这是不可能的，我们负担不起，绝对不可能。”

“所有俱乐部的财政状况都不好，我们也不例外。我们拥有热苏斯和费兰-托雷斯，他们在前锋位置上的表现都很好，我们的青训学院里也有年轻球员，我们很多次使用无锋阵。”

“我不知道这个夏窗会发生什么，或许我们会买人，但也可能不会。从今天的情况来看，我们今夏不买前锋的可能性更大。”

上赛季，瓜迪奥拉带领曼城赢得了英超冠军和又一座足总杯冠军，同时也杀入了欧冠决赛。但瓜迪奥拉是一个寻求不断进步的教练，所以如果价格合适，曼城将会对阵容进行补强。

有传闻称瓜迪奥拉可能到老东家巴塞罗那买人，罗贝托就被传是他的目标，但瓜帅不愿意掺和到这些传闻之中。

他说道：“我不会回答这些问题，罗贝托是巴萨球员，所有巴萨和顶级球队的球员都很出色，但罗贝托是巴萨球员，我不会在接受加泰罗尼亚电视台采访时回答这些问题。”

据悉，巴萨愿意在今夏出售罗贝托，俱乐部现在财政状况糟糕，他们迫切需要削减薪水支出。瓜迪奥拉也知道老东家财政状况不好，但他不认为曼城会在这个夏天花太多钱。

他补充道：“我想，如果我们以1亿欧元的价格引进皇马或巴萨的球员，他们肯定不会抱怨，我想他们会很高兴能完成这样的交易。”

“我不知道这个夏季转会市场会以什么样的方式结束，我和贝格里斯坦都不知道自己能做什么，因为很多时候你想做那些不可能的事。”

“我们会在自己能力范围内做事，如果无法做到，就保持现有阵容，我们已经依靠这套阵容在四年内赢得三座英超冠军，并终于杀入了欧冠决赛。”