瓜迪奥拉为曼城哑火球星辩护：我们不会放弃

加泰罗尼亚的球队已经落后领头羊利物浦11分，但他说他们相信自己可以扳回一城。

瓜迪奥拉坚持认为他的曼城球员无论在信心上还是在努力上都不缺乏，尽管他们的英超卫冕之路仍然步履蹒跚。

曼城在周六2-2战平纽卡斯尔联的比赛中两度被追平，在14场比赛后，排在积分榜第三，落后领头羊利物浦11分。

到目前为止，克洛普的球队只丢了两分，牢牢建立了他们的统治地位，但是瓜迪奥拉在周二客场对阵伯恩利之前否认了他的球队的信心正在减弱的说法。

“说实话，我认为你必须看看球员如何跑动，如何战斗，如何努力，以及他们的肢体语言。”他说。而就在两分钟前，在圣詹姆斯公园，谢尔维精彩的远射，抵消了德布劳内同样有力的射门。

“我们从不放弃。团队总是在那里。这就是我的感觉。你分析结果，2-2。当然，这对我们没有好处。这对纽卡斯尔有好处。”

“我知道这并不重要，但我必须分析比赛表现，而且表现也很好。”

曼城在2017-18赛季拿下联赛冠军，创造了18连胜的英超纪录，而上一次他们需要14连胜才击败利物浦。

不管这些豪言豪语是否超出了他们本赛季的能力范围，瓜迪奥拉并不认为从这些方面考虑是有帮助的。

“我没有考虑我们要赢多少场比赛，只是想要赢得下一场比赛。”他补充道。

“上个赛季我们在这里的时候，我们谈论的不是英超联赛和你需要赢多少场比赛。”

“不是这个问题。刚刚恢复过来，做好准备，争取战胜伯恩利。然后是德比战，然后是这些步骤。”

曼城上赛季赢得了国内三冠王，因此他们必须在12月晚些时候的四分之一决赛中击败牛津联队，才能保住本赛季再次夺冠的机会。

他们已经成功从欧冠小组赛中晋级。