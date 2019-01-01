瓜迪奥拉：不确定阿尔特塔能让阿森纳更好

枪手似乎已经准备好任命他们的前球星作为下一任主教练，但是他的工作还很艰巨。

曼城主帅瓜迪奥拉暗示，如果米克尔·阿尔特塔成为他们的下一任主教练，他可能会发现自己很难让“苦苦挣扎”的阿森纳起死回生。

阿尔特塔与阿森纳的主帅位置紧密联系在一起，瓜迪奥拉证实枪手在过去几天里确实与他们的前球员见过面。

尽管对助理教练的管理能力毫无疑问，瓜迪奥拉还是打消了一些人的疑虑，他们怀疑是否有教练能帮助枪手扭转局势，目前枪手在英超联赛中排名第十。

“我认为阿森纳一直是过去20年最好的球队之一，”瓜迪奥拉说：“当温格接手球队时，他把俱乐部提升到了一个新的水平，现在他们在过去的几年里有点挣扎。”

“当俱乐部决定更换教练或购买球员时，他们总是想要变得更好。它是否会发生，我不知道。你知道我对米克尔的看法。他是一个专业人士，我对此毫不怀疑。”

尽管人们对阿尔特塔的未来有些困惑，瓜迪奥拉强调两人之间的交流仍然很直接。

“米克尔对我很诚实，”瓜迪奥拉说：“阿森纳——我们两天前在那里。他们和我们的体育主管和首席执行官谈了谈，什么也没说。我不知道会议是不是在晚上一点，因为他们不想公开，但最后还是公开了。”

“我认为阿森纳想做最好的事情。有时处理这种情况并不容易。我们不能否认，世界上所有的俱乐部都是在幕后进行第一次接触，试图避开那些负责的俱乐部。”

“我所关心的是米克尔对我很清楚，仅此而已。或许董事长和首席执行官之间存在一个问题——他们必须相互沟通。”

瓜迪奥拉承认，阿尔特塔可能很难拒绝第一次担任主教练的机会，并表示如果他决定离开，他不会阻拦他。

“这是一个很好的论点。为什么不（去）？这对我来说很不舒服。这对米克尔来说是个问题，我不在他的脑子里。”瓜迪奥拉说：“我们谈了一点，但他的感觉就是他的感觉。他知道我们很高兴和他一起工作。希望他很高兴和我们一起工作。我们想继续，但它不在我们的手中。”

“我说过很多次，球员也是一样，如果他们有其他的愿望或想法，我们能做什么？如果他不想留下来，我们不会对他说，‘留下来，留下来’。”

“他很清楚我们对他的看法，在俱乐部，在那之后，我们不能再做更多了。我认为俱乐部已经做了一切，我们不能再做更多了。”

“如果他留下来，我会很高兴，难以置信，因为我们一起工作得很好。希望他能有和我一样的感觉，或者和我们在一起。”

“如果他决定离开，我会祝福他、他的家人以及他的职业生涯一切顺利。我要打败他！开玩笑而已。祝他好运。”