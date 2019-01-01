瓜迪奥拉不满VAR双标：上半场它在喝咖啡吧

在看到他的球队在阿提哈德球场未能获得一个看似明显的点球后，这位曼城主帅呼吁在应用这项技术时要更加一致。

瓜迪奥拉强调，在2-2战平托特纳姆热刺的比赛中，曼城在最后时刻的进球被判无效后，VAR的使用必须更加稳定。

加布里埃尔·热苏斯以为他在最后时刻为曼城打进了第三个进球，但VAR却判定拉波尔特在进球前手球犯规——这与上赛季欧冠对阵热刺时的场景相似。

虽然视频助理裁判拯救了热刺，但它并没有在早些时候帮助曼城，当时埃里克·拉梅拉在防守角球时明显地用手拉倒了罗德里。

瓜迪奥拉很快指出了这一差异，开玩笑地称VAR正在休息。

“上半场，点球?问问角落里的两位裁判。然后去伦敦问问VAR。”他在新闻发布会上说：“去伦敦，问问大老板们。我不是VAR，他们给英超教练树立了榜样，我看到了。但我能说什么呢?这是一个点球。拉梅拉放倒罗德里，那是一个点球。也许在那一刻，VAR正在喝咖啡。为什么上个赛季冠军联赛四分之一决赛中不是费尔南多·略伦特的手球，而是今天的手球?为什么?这是需要澄清的。为什么（安德烈亚斯）克里斯滕森不是手球，而狼队的比赛是手球?很遗憾，因为这是最后一分钟了。我们经历了冠军联赛，今天的最后一击，我们进了一球。但问问VAR的人吧。”

热苏斯替换了塞尔吉奥·阿圭罗，后者在离开球场时似乎与瓜迪奥拉发生了争执，但是曼城的主帅板对任何关于严重争执的暗示都不屑一顾。

瓜迪奥拉说:“他认为我对失球很不满意。但事实是我想要在那一刻有所行动，而阿圭罗做不到。但这是我们比赛的一部分，是我们的情绪，我们在比赛后和比赛中一直在交谈。我很爱他。”