瓜迪奥拉不满圣诞赛程 表示已致信英足总

曼城主帅对于球队在冬天的密集赛程感到不满，他认为球队在此期间将无法获得足够的休整时间。

虽然赛程刚刚过半，但瓜迪奥拉此前就已经确认，他们想要在本赛季卫冕英超冠军，几乎是不可能完成的任务了。

而即便不再把英超冠军作为赛季目标之一，蓝月亮仍然要为保住前四席位而努力。

和其他拥有冬歇期的联赛不同，参加英格兰联赛的球队都必须面临圣诞赛程的严峻考验，瓜迪奥拉的球队也不例外。

但在周六3-1战胜莱斯特城后，瓜迪奥拉再次对这样的安排表达了不满。

他告诉《电讯报》：“我给英超官方写了一封信，向他们表示了感谢，并且告诉他们我们已经想好在结束与狼队的比赛后，去冰箱（此前瓜迪奥拉曾发表过将球员放进冰箱冷却以恢复体能的言论）里为与谢菲联的比赛做好准备。”

“周天有一天休息，然后我们要在23号和24号进行训练，24号晚上休息。25号再休息一个白天。然后26后训练，27号就要与努诺（狼队主帅）的球队进行比赛。”

目前曼城与榜首的利物浦相差11分，距离高自己一位的莱斯特城也还有1分差距。早在瓜迪奥拉成为曼城主帅的第一场赛前新闻发布会上，他就对密集赛程会给球员带来的影响表示了担忧。

当时加泰人说道：“在足球的世界里，上个赛季结束，这个赛季就已经开始了。”

“你没时间去休息。我们是要杀了我们的球员。你应该给他们两到三周的假期，但赛程就是赛程。”

“我不喜欢抱怨。但我想要从一开始就有更多的时间。我想要更友好的比赛。联赛结束得太迟，开始得又过早，但我们必须适应。就是这样。”