瓜迪奥拉：不会为了踢利物浦而在欧冠轮休

西班牙人说他将挑选一支强大的队伍在欧冠对阵亚特兰大的比赛中出场，而这就是在关键的安菲尔德之旅的四天前。

瓜迪奥拉强调，他不会让他的曼城球员在周中休息，即使周日他们将客场挑战领头羊利物浦。

曼城主帅目前缺兵少将，在2-1战胜南安普顿的比赛中拉伤腿筋的大卫·席尔瓦将缺席周三对亚特兰大的欧冠比赛。他和勒罗伊·萨内、拉波尔特、津琴科、罗德里一起出现在伤病名单上，而菲尔·福登将因禁赛错过意大利之旅。

利物浦主帅克洛普在对阵阿斯顿维拉的比赛中让法比尼奥休息，因为他有可能因为停赛而错过对曼城的比赛。但是瓜迪奥拉不会效仿克洛普的做法，尽管他的球队在C组领先第二名5分。

“如果我们挑比赛来踢，你认为我们能在一个赛季赢得四个冠军吗？”当被问及会否轮休球员时，他说：“我们将带着最好的球队一起踢比赛，拿下亚特兰大后前往安菲尔德。没有人能向我保证，如果我们不在亚特兰大做好本分，那么我们将在对阵利物浦的比赛中有更好的表现。”

“对付亚特兰大最好的方式就是用我们（对阵南安普顿）的方式，而去安菲尔德最好的方式是打好对亚特兰大的比赛，在过去的两到三个赛季里，亚特兰大一直是意大利顶级俱乐部。就是这样。他们每场都能进四五个球，所以我们将和我们认为最好的球队一起比赛，考虑到球队的重建、对手和他们的比赛方式，他们将有一个好的表现，争取晋级到欧冠下一阶段。”

曼城在英超时代只在安菲尔德赢过一次，在上周六双方都取得了最后的胜利后，他们仍然落后利物浦6分。

克洛普的球队整个赛季只丢了两分，但瓜迪奥拉说，这并不意味着周日的比赛是他们争冠的必胜之战。

他表示：“我们会努力，但我不认为（我们必须赢）。他们在安菲尔德有多少个世纪没有输过了？我们走着瞧。他们在最后几分钟击败了阿斯顿维拉——所以还有很多比赛要踢。很多事情会发生，有很多比赛可以踢。”