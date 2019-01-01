瓜迪奥拉：不会为了踢利物浦而在欧冠轮休
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瓜迪奥拉强调，他不会让他的曼城球员在周中休息，即使周日他们将客场挑战领头羊利物浦。
曼城主帅目前缺兵少将，在2-1战胜南安普顿的比赛中拉伤腿筋的大卫·席尔瓦将缺席周三对亚特兰大的欧冠比赛。他和勒罗伊·萨内、拉波尔特、津琴科、罗德里一起出现在伤病名单上，而菲尔·福登将因禁赛错过意大利之旅。
利物浦主帅克洛普在对阵阿斯顿维拉的比赛中让法比尼奥休息，因为他有可能因为停赛而错过对曼城的比赛。但是瓜迪奥拉不会效仿克洛普的做法，尽管他的球队在C组领先第二名5分。
“如果我们挑比赛来踢，你认为我们能在一个赛季赢得四个冠军吗？”当被问及会否轮休球员时，他说：“我们将带着最好的球队一起踢比赛，拿下亚特兰大后前往安菲尔德。没有人能向我保证，如果我们不在亚特兰大做好本分，那么我们将在对阵利物浦的比赛中有更好的表现。”
“对付亚特兰大最好的方式就是用我们（对阵南安普顿）的方式，而去安菲尔德最好的方式是打好对亚特兰大的比赛，在过去的两到三个赛季里，亚特兰大一直是意大利顶级俱乐部。就是这样。他们每场都能进四五个球，所以我们将和我们认为最好的球队一起比赛，考虑到球队的重建、对手和他们的比赛方式，他们将有一个好的表现，争取晋级到欧冠下一阶段。”
曼城在英超时代只在安菲尔德赢过一次，在上周六双方都取得了最后的胜利后，他们仍然落后利物浦6分。
克洛普的球队整个赛季只丢了两分，但瓜迪奥拉说，这并不意味着周日的比赛是他们争冠的必胜之战。
他表示：“我们会努力，但我不认为（我们必须赢）。他们在安菲尔德有多少个世纪没有输过了？我们走着瞧。他们在最后几分钟击败了阿斯顿维拉——所以还有很多比赛要踢。很多事情会发生，有很多比赛可以踢。”