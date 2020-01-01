瓜迪奥拉：下赛季百分百留队 除非曼城炒了我

瓜迪奥拉在与阿提哈德球场的合同到期前没有离开的计划，合同将于2021年到期。

瓜迪奥拉坚持说他将至少在曼城再待一个完整的赛季，不管球队是否达到了目前的目标。

瓜迪奥拉自从2016年来到阿提哈德球场以来，在这里创造了奇迹，他赢得了两个英超冠军，两个联赛杯冠军和一个足总杯冠军。

在他的带领下，曼城打破了各种各样的纪录，最引人注目的是成为了第一支赢得国内三冠王的球队，同时击退了来自利物浦的夺冠挑战。

曼城不太可能连续第三次获得联赛冠军，现在他们落后利物浦14分。

然而，瓜迪奥拉的球员们在包括欧冠在内的三项比赛中仍然表现出色，他们将在2月底对阵皇家马德里。

有消息称，如果这位主教练不能在欧冠赛场上取得成功，他将离开阿提哈德球场，但无论发生什么，他都希望能将自己的合同坚持到下赛季末。

瓜迪奥拉对记者说：“我说过很多次了，除非俱乐部解雇我，否则我将百分之百的留在这里。毫无疑问，下赛季我会百分百留在这里。”

“不是因为我们赢了最近两场比赛，也不是因为我们过去几个月踢得更好。”

“我很享受和他们一起工作，我也很喜欢，但即使情况变糟，我们不能参加欧洲冠军联赛，我也不会离开。”

“作为一个教练，有好的时候也有坏的时候，你不可能总是赢。但关键是我们下一步能做什么，以及如何改进。”

瓜迪奥拉是在周六曼城主场对阵水晶宫的比赛前说这番话的。有一个人很有可能在蓝月亮的首发阵容中占有一席之地，那就是里亚德·马赫雷斯，他在上周末6-1战胜阿斯顿维拉的比赛中梅开二度，他本赛季的进球数达到了7个。

瓜迪奥拉认为马赫雷斯从球队的长期表现中受益，他对进攻三区的信心达到了历史新高。

“是的（他踢得很好），特别是因为他经常上场。”瓜迪奥拉补充道：“球员需要它；每个人都需要节奏，现在他经常踢球。”

“在进球前他很冷静，当他拿到球的时候我觉得他会进球。对他来说，这种感觉也很好。”