瓜迪奥拉：一线队只有13人完全健康 德拉普将暂时留下

这位西班牙主帅承认目前一线队缺兵少将，他渴望充分利用自家青训的天才新星。

曼城主帅瓜迪奥拉宣布一线队目前只剩下13名完全健康的球员，他表示自己会给青训小将训练和登场的机会。

年轻的曼城队在周四的卡拉宝杯中以2-1的比分击败了刚刚降入英冠的伯恩茅斯，17岁的小将德拉普在这场比赛中上演了自己的一线队处子秀，并首开记录。

菲尔·福登助攻德拉普为瓜迪奥拉的球队打破僵局，随后他又在第75分钟补射破门，帮助蓝月亮锁定了胜局。

其他球队

由于一些年长的球员受困于伤病，还有一些球员则进行了轮换，曼城最终选择了让阿德里安·伯纳贝，托马斯·多伊尔和德拉普这样的年轻球员首发登场。

瓜迪奥拉很喜欢自家青训出品的这些年轻球员，并透露自己可能会在未来几周的比赛中更多的使用他们。

“这是一场不错的比赛，我们所有的年轻人，包括德拉普和泰勒等人，都有着高水平的发挥，他们的表现都很出色。”瓜迪奥拉在赛后表示。

“德拉普还只有17岁，他的身体素质和一线队球员有差距。不过从训练中，我们可以看出他是一位很出色的终结者。现在是冷静下来继续工作的时候了。我们对他的表现感到高兴，他踢得很棒。”

“在目前的情况下，我们需要这些青训小将。我们目前一线队只有13位完全健康的球员。面对这一问题，我们会继续让德拉普和我们在一起，我们会在接下来的比赛中使用他。”

“不过我们不能忘记，像我们前几个赛季谈论菲尔·福登一样，德拉普还只有17岁，他还有许多地方需要提高，我们不能吹毛求疵，过多的讨论他，我们无法预测每个年轻球员的表现和提高。”

“我们拥有菲尔·福登和埃里克·加西亚，而德拉普和帕尔默也是和他们一样出色的年轻人。”

“我们要祝贺青训学院的所有人，我只是这些年轻人的使用者，走了最后一步，但是俱乐部的许多人在此之前挖掘了他们，这对那些人来说是一个巨大的成功。贾森·威尔科克斯是青训学院的负责人，他帮助我们得到了这些年轻人，所以你才会拥有这样的青训学院。当你需要球员的时候，我们可以使用我们的青训，这一切都取决于球员的能力。”

“当他们有欲望、有职业道德、有能力的时候，他们就会有出场机会。”

“托米作为控球中场发挥得非常好。而泰勒这些家伙在过去的三个月里没有踢过一场一线队比赛。”

“这是第一个90分钟。他们的对手是上赛季的英超球队，现在的英冠球队。我要恭喜俱乐部为我们提供了这些球员。”

曼城将于周日在阿提哈德球场迎战莱斯特城，而瓜迪奥拉在这场比赛中让凯尔·沃克踢了90分钟，罗德里也上场的60多分钟，瓜迪奥拉表示伤病分情况让他不得不做出这样的安排。

“我本来是不计划让罗德里和沃克踢90分钟，不过贝尔纳贝受伤了，他就不得不坚守全场。”

“我们不能忘记本赛季要踢多少场比赛，而凯尔·沃克拥有出色的身体素质，所以我知道这场比赛踢90分钟对他而言并不是太大的负担。”