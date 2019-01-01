瓜帅重点表扬德布劳内：他能送出超神的传球

比利时人在塞尔赫斯特公园用一个漂亮的传球帮助斯特林取得进球，从而保证了球队对冠军的追逐。

比利时国脚帮助曼城以3-1战胜水晶宫，保住了球队英超卫冕的可能。瓜迪奥拉认为德布劳内可以“看到其他人看不到的传球路线”。

斯特林在塞尔赫斯特公园球场梅开二度——第一个球是接德布劳内从边路直塞过来的漂亮的射门。27岁的斯特林的表现让人想起上赛季曼城夺冠时他令人振奋的状态。

米利沃耶维奇在比赛尾声阶段攻入一球，试图让水晶宫重新回到竞争之中。但热苏斯在终场前的进球为瓜迪奥拉的球队锁定胜局。

这个结果使得冠军球队在周日晚些时候安菲尔德对阵切尔西的比赛中领先于克洛普的红军，主教练表示，无论冠军争夺战的结果如何，他的球队自上赛季开始就表现得“不可思议”。

瓜迪奥拉说：“最近三、四场比赛，德布劳内的表现令人难以置信，当他受伤缺阵时，我们非常想念他。他有能力和远见看到我们这些人类看不到的传球路线。”

“在经历了这么多比赛之后，我很高兴。我们踢了75或80分钟的好球，然后他们进球了，有几分钟我们失去了一些控制，但我真的很高兴。”

“我们能预料到利物浦能会赢得剩余的所有比赛。

曼城在与伦敦球队的比赛中为取得胜利而努力，队长孔帕尼和中卫搭档拉波尔特在帮助球队赢得一场关键的客场胜利方面尤其具有影响力。

瓜迪奥拉说：“(克里斯蒂安)本特克在空中是如此的强壮，而孔帕尼是我们拥有的最好的盯防头球的后卫。当然他很有经验，可以打高水平的比赛。拉波尔特今天的表现令人难以置信，他打破了场上的局面，让自己转向边路进行活动。”

“在过去的两三个月里，我们表现出了令人难以置信的个性——我们在两个赛季拿下183分，今年的赛季还有五场比赛。这些数字令人难以置信，显示出我们是多么一致。”

曼城将在周三重返赛场，他们希望在欧冠四分之一决赛的第二回合中战胜托特纳姆热刺。