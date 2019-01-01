瓜帅质疑其不够自信？福登：我就是我

曼城主帅之前曾表示希望看到一个更加自信的福登，而这位英格兰小将回应称在训练中证明自己已经准备好了。

19岁的福登已经被视为曼城以及英格兰最具潜力的一颗希望之星。

最近，曼城主帅瓜迪奥拉评价福登是个“害羞的孩子”，他相信这位小将应该表现得更为自信。

不过福登看起来并不打算改变自己的风格，他相信自己在训练中展示出来的足球实力，将证明他配得上更多的比赛时间。

福登告诉记者：“他会有他自己的想法，而我坚定地做我自己。”

“我只知道我已经为比赛做好了准备，我觉得我就是我，我希望在每天的训练中向他证明。”

“很多队友都告诉我，我必须保持耐心。但显然现在的我十分饥渴，就是想踢球。”

福登目前正跟随英格兰U21备战U21欧洲杯预选赛，他在与土耳其U21的比赛中贡献了精彩表现。

“如果佩普也看了与土耳其的比赛，那就太好了。不过或许他好不容易获得一点假期，会去打高尔夫或者干点别的。“

“能够取得开门红非常重要。这会给你的队友一种激励。如果你没能获得一个积极的开始，这肯定也会影响你。”

“我们还有很多比赛。我们已经能够看到团队的潜力，我们正行进在正确的轨道上。”

英格兰U21下周一将与科索沃继续进行U21欧预赛，福登也会在下个周末返回俱乐部，来面对诺维奇的挑战。