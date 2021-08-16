瓜帅谈凯恩传闻：上赛季我们没有前锋也进了很多球

在首轮0-1输给热刺之后，曼城主帅淡化了球队对英格兰队长的需求

在英超揭幕战中0-1输给热刺之后，曼城主帅瓜迪奥拉表示他的球队并不需要签下凯恩。

由于孙兴慜的进球，曼城在新赛季的英超联赛遭遇开门黑，为他们的卫冕之路蒙上了一层阴影。

与此同时，俱乐部与热刺前锋凯恩传出了绯闻，凯恩并没有参加对阵曼城的比赛，因为他在九天之前才恢复了训练。

在赛后发布会上谈到曼城是否需要签下凯恩时，瓜迪奥拉说道：“我们拥有和上赛季一样的球员，上赛季我们进了很多球，这种事情已经发生过了。”

“重要的是我们在创造机会，今天我们做到了。我们没有取得进球，但我们还是创造了很多机会，并且和上赛季一样。球队足够出色，能够创造机会和进球，我们会做到的。”

本场比赛，瓜迪奥拉让费兰-托雷斯首发踢中锋，尽管这并不是托雷斯的最佳位置。

实际上，在阿圭罗离队之后，曼城只有热苏斯一名正印中锋，而瓜迪奥拉经常更倾向于使用伪九号，而不是真正的中锋球员。

人们普遍认为，如果曼城签下曾三次夺得英超金靴的凯恩，那么他们会变得更强大。

然而，热刺掌握着这位前锋的未来，因为他的合同还有3年才到期。据报道，考虑到这一点，热刺为这位英格兰队长标价约1.5亿英镑。

曼城在2020-21赛季经历了他们历史上最好的赛季之一，尽管缺少一个明显高产的射手。相反，其他位置的球员分担了进球的责任，上赛季曼城一共有7个球员在各项赛事中打进了10+球。

上赛季，京多安是曼城在英超联赛中的头号射手，尽管他只进了相对较少的13个球。