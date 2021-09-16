瓜帅谈与马赫雷斯以及格拉利什争论：这种事情有时会发生

这位曼城主帅看到球队在对阵莱比锡红牛的比赛中打进了6球，但他对球队的表现并不完全满意。

瓜迪奥拉解释了自己为什么在曼城6-3大胜莱比锡红牛的欧冠小组赛期间对格拉利什和马赫雷斯大喊大叫。

今天凌晨，曼城在主场和莱比锡一起奉献了一场进球大战，双方一共打进九球，恩昆库为莱比锡上演帽子戏法，前曼城球星安杰利诺红牌下场，最终蓝月亮在主场拿到了3分。

英格兰国脚格拉利什在自己的欧冠首秀中贡献1球1助，而马赫雷斯也取得了破门，但瓜迪奥拉并不完全满意。

赛后接受BT体育采访时，瓜帅说道：“我们在半场说了我们必须这样做，但他们没有这样做，这种争吵有时候会发生。”

“他们太出色了，而且速度非常快，能够吸引对方多名防守球员，给自己的队友创造进攻机会。控制皮球并不容易，但当你重新夺回球权时，你身前有很多球员，在攻防转换过程中，你能够通过一两脚传递就制造出威胁。”

瓜迪奥拉的要求对格拉利什来说仍然是新鲜的，这位英格兰国脚仍在证明自己1亿英镑的价格标签。

然而，他已经准备好接受做到最好，谈到自己与瓜帅的争论时，格拉利什说道：“那只是防守的工作，我不会过多地讨论，因为他可能在周末也需要同样的战术。”

“瓜帅就是这样，他总是希望球员在攻防两端都付出更多，他在足球行业已经取得了许多成就，所以我显然会听他的，他只是在给我一些有用的信息而已。”