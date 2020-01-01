瓜帅：萨内的未来由球员本人和俱乐部高层决定

蓝军主帅不愿对拜仁慕尼黑重新燃起的兴趣进行猜测，他的注意力集中在让球员恢复健康和重新开火。

佩普·瓜迪奥拉不愿再听到关于勒罗伊·萨内将成为拜仁目标的传言，因为曼城主帅将转会事宜的决定留给了相关球员和俱乐部董事会。

关于这名德国边锋可能回到祖国的猜测最早出现在2019年夏天。

据说拜仁正在策划一场巨额的交易，结果却看到了萨内在社区盾杯上膝盖韧带受伤。

这名23岁的球员仍然在漫长的恢复之路上挣扎，但是有关转会拜仁的谣言又浮出了水面。

由于萨内还没有与伊提哈德球场签订新合同，而他目前的合同到2021年才到期，德甲冠军的兴趣有望重新燃起。

瓜迪奥拉声称他不知道任何关于这方面的讨论，他希望看到一个有天赋的前锋尽快回到他的计划中。

当被问及萨内的离开商议时，蓝军主帅说：“这对勒罗伊，他的经纪人和俱乐部是一个问题。我没有参与。”

“现在重要的是他恢复得很好。在那之后，他知道我们对他的信任，我们对他的看法，其他的都取决于他和俱乐部。”

瓜迪奥拉被进一步追问，他的转会名单上有一个想要离开的球员是不是很尴尬，他补充说：“这并不尴尬，因为我在场上看不到他。”

“他是个好人，我很了解他。我是那个推动俱乐部并邀请他来这里的人。”

“但每个人都有自己的家庭、愿望和梦想。”

“三年前的你和现在的你是不一样的。”

“我希望他现在能恢复健康。他的膝盖看起来很好，但那之后就不关我的事了。他自己的前途不在我的掌握之中。”

另一位球员瓜迪奥拉正在等待从严重的膝伤中恢复的球员是拉波尔特，这位法国后卫正在训练中，并逐渐进入了竞争的行列。

瓜迪奥拉说:“他每天都在训练，他一点都不觉得疼，训练后他感觉很好，我不知道他什么时候能上场。”

“我不是医生，我在球场上看到的是他的移动很好，他的移动，4到5个月，他不是一个像斯特林那样的小个子球员，他恢复得很快，但他的移动真的很好，我们将会看到医生说他什么时候会上场。”

“我希望所有的球员都能回来，因为他们的实力，勒罗伊的跑动非常出色。对于他的左脚，打左路，他的状态有多好，当然这对我们来说很重要，你必须尊重这个过程，当他们都准备好了的时候，就会考虑在竞争中什么时候使用他们。”