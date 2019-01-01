瓜帅自言不会和霍奇森一样长久担任足球教练

罗伊·霍奇森在71岁的时候仍然很强大，但是曼城主教练瓜迪奥拉绝对不想效仿他的同事。

曼城主帅瓜迪奥拉认为，他不可能像水晶宫的主教练霍奇森那样，一直执教到71岁。

霍奇森的水晶宫队将在周日主场迎战瓜迪奥拉的球队，而在这场比赛的两个多小时后，英超领头羊利物浦将在安菲尔德迎来做客的切尔西。

2018-19赛季的冠军争夺战似乎将进入最后时刻，卫冕冠军在圣诞节前主场曾以2-3负于水晶宫，在做客塞尔赫斯特公园之前，他们将保持警惕。

霍奇森已经成为英超联赛中执教球队年龄最大的教练，但瓜迪奥拉并不想像这位前英格兰主帅一样长时间留在赛场上。

“换做是我的话？不可能。这是不可能的。罗伊·霍奇森喜欢足球，这是令人难以置信的。当这种情况发生时，那是因为他对自己充满激情。很高兴星期天又能见到他。”这名48岁的教练在两队的赛前发布会上说。

“我想在死之前做些别的事情。我热爱我的工作，但我总是想做一些不同的事情。还有我的妻子和家人。71岁还在执教足球？不可能。”

“你必须有一种特殊的能量，我想除了71岁的霍奇森之外，其他人都做不到。”

“没有。我48岁，所以71岁？当中还有很多年。我不这么想，我也没有计划。我知道生活的选择大多数时候都是被动决定的。”

“我会去做其他事情。我对很多事情都好奇，而不是把所有的时间都坐在教练席上。我的10个赛季压力一直很大，要求很高，难以置信。我不能在我的梦里期待它曾经有多么美好，而且之后还会有几年。我想体验一些别的东西，但不要等到71岁。”

瓜迪奥拉在巴塞罗那、拜仁慕尼黑以及现在的曼城都有过辉煌的职业生涯，在这段充满宝贵财富的职业生涯中，瓜迪奥拉已经有了一定程度的强迫症的名声，但这位加泰罗尼亚人仍然希望在任何可能的时候放松一下，本周末在奥古斯塔举行的大师赛让他有机会暂时沉浸在自己对高尔夫的热爱中。

“除了我们周二和周日比赛外，我们有一天休息。你工作半天，回家后，去看看大师赛。”他说。

“没什么特别的，我和家人住在这里。我没有太多的时间，我们有繁忙的赛程和很多比赛，所以我没有太多的时间。”