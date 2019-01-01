瓜帅称赞福登芒特：英格兰未来十年前途光明

这位西班牙主教练在看到福登为自己的球队进球后，称赞了英格兰的天才。

曼城主帅瓜迪奥拉称赞年轻的中场球员菲尔·福登和梅森·芒特是未来的英格兰之星。

在欧洲冠军联赛4-1战胜萨格勒布迪纳摩的比赛中，福登在曼城得到了罕见的首发机会，这位19岁的球员为球队打进了第四粒进球。

与此同时，在周二晚上以2-1击败里尔后，芒特在切尔西晋级淘汰赛的过程中扮演了关键角色。现年20岁的芒特本赛季在16场联赛中攻入5球，送出2次助攻，今年早些时候他首次代表英格兰国家队出场。

自10月对阵萨格勒布迪纳摩的比赛以来，这是福登首次代表曼城出战。在本场比赛中，他为俱乐部赢得了自己的第50次出场机会。随后，他加入了英格兰同胞鲁尼、桑乔和沃尔科特的行列，在20岁之前就已经取得3个欧冠进球。

这名年轻球员还没有收到国家队的正式征召，但曼城主帅瓜迪奥拉希望福登和芒特能在未来几年对英格兰队产生重大影响。

“你在英格兰踢球的方式和在西班牙有点不同。”瓜迪奥拉说：“但是现在在切尔西的年轻球员，比如芒特，都很相似。他能一对一，创造更多空间。”

“英格兰有一代不可思议的年轻球员，未来十年，英格兰会有一批不可思议的球员，这对国家有好处。”

瓜迪奥拉本场比赛选择了将福登放在中场左路，搭档罗德里和京多安。

当被问及对这位年轻球员的表现有何看法时，他的主教练说：“太好了。我认为他是一个更接近禁区而不是远离禁区的球员。他仍然需要学习一些新的东西。当他在禁区附近攻击对方中卫时，他非常有威胁，他踢得非常好。”