瓜帅称赞巴萨昔日天才：奥尔莫有着光明的未来

西班牙人高度赞扬了这位前拉马西亚学员，他在萨格勒布迪纳莫对阵曼城的比赛中为球队首开纪录。

根据曼城主教练瓜迪奥拉的说法，丹尼·奥尔莫是一名有着光明未来的顶级球员，他可以在欧洲足球的最高水平上踢球。

萨格勒布迪纳摩前锋奥尔莫已经和曼城联系在一起，罗马和米兰也对他感兴趣。

2007年，年仅9岁的奥尔莫就被巴塞罗那签入了他们著名的拉马西亚青训营。

他在巴萨青年队的时光与瓜迪奥拉在巴塞罗那的辉煌时期重叠，他在2014年离开巴萨前往萨格勒布迪纳莫。

在周三对阵曼城的比赛中，奥尔莫的一记近距离凌空抽射让萨格勒布迪纳摩取得了领先，然而曼城随后4-1逆转，让克罗地亚俱乐部在欧冠C组晋级的希望化为泡影。

瓜迪奥拉在赛后的媒体发布会上被问及奥尔莫是否会成为一名昂贵的欧洲球员，他回答说：“他是一名顶级球员，当然他有一个光明的未来。”

“他今天的表现证明了这一点。关于转会和他应得的价钱，这不是重点。关键是他是一个不可思议的球员，我很确定他能够在欧洲的强队中踢球。如果迪纳摩愿意，他也愿意，这一切都有可能发生。”

在他的带领下，曼城已经进了500个球，瓜迪奥拉补充道：“这很好，这是500次的快乐。你知道，当我们进球的时候，那是这场比赛最好的时刻，所以我们很享受。

“这四年在一起，总的来说我们有很多有趣的时刻，所以这很好。希望我们能再进500个球…在两个月内！”