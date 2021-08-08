瓜帅：福登可能要缺阵一段时间 德布劳内应该会比他更早复出

在最近签下了另一名中场之后，西班牙主帅将在社区盾比赛中失去两名中场球星

曼城主帅瓜迪奥拉表示，德布劳内和菲尔-福登将会缺席一段时间。

福登因伤错过了2020年欧洲杯决赛，他拄着拐杖离开了英格兰国家队，而德布劳内也在为比利时出场时受伤。

福登预计将缺席社区盾和赛季初的比赛，而德布劳内可能会及时复出，参加曼城对阵热刺的新赛季首轮英超联赛。

瓜迪奥拉说道：“福登将会缺席一段时间，伤势很严重，我们必须小心处理。”

“德布劳内还未归队，我想他会比福登更早回来。但两者都还需要一段时间。”

“现如今，大俱乐部的主帅有很多国家队球员，我们不能工作。我们在这里尽可能地处理团队精神，当你只有四到五个星期准备新赛季的时候。”

“球队中有一半人都去参加了国际大赛，我们没有为此抱怨。很高兴能参加社区盾。我在第六个赛季总是很幸运，我的球员知道他们必须做什么。”

“太难了，日程安排太疯狂了，太艰难了。”

在福登和德布劳内缺阵之际，曼城最近又引进了一名中场球员格拉利什。

在亮相仪式上，格里利什表示他非常兴奋能与德布劳内和福登并肩作战。他说，德布劳内与梅西和C罗一样，都是世界上最好的球员。

但瓜迪奥拉说这位前阿斯顿维拉中场还没有完全准备好首发，因为他需要时间来适应俱乐部的新生活。

瓜帅说道：“他还没有准备好首发，他只进行了一周的单独训练，但他会随队出征，坐在替补席上为球队加油，其他的让我们拭目以待。”

“通常顶级球员适应速度很快，他必须明白。也许我错了，我们帮不了他——但我觉得他知道自己该做什么。”